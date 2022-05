Reprodução: ACidade ON Bolsonaro é contra o aumento de impostos e defende solução alternativa

O presidente Jair Bolsonaro contraria Paulo Guedes e afirma que não concorda em assinar medida provisória para taxação de compras por aplicativos. A tese do seu ministro é a de que o digitax (imposto para compras digitais) deve ser uma saída para "equalizar o jogo".

"Não assinarei nenhuma MP para taxar compras por aplicativos de comércio virtual como Shopee , AliExpress , Shein , etc como grande parte da mídia vem divulgando. A saída deve ser a fiscalização, não o aumento de impostos".

Paulo Guedes foi questionado na quinta-feira, durante o seminário "Perspectivas econômicas do Brasil", promovido pela Arko Advice e o Traders Club, sobre a questão que envolve empresas chinesas e seus preços difíceis de se competir.

"Nosso time está trabalhando em digitax com a OCDE. A China é capitalismo selvagem. Está praticando Adam Smith: passa por baixa da aduana, isso é século XVIII, não tem salário mínimo lá.", diz Guedes.

"Tem todo tipo de fraude lá, mas queremos que a regra do jogo seja igual para todo mundo. É uma fraude porque falsifica o valor do bem. Tem algo acontecendo e temos que olhar. Acho que estamos entrando no mundo digital cada vez mais”, complementa.