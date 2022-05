Ivonete Dainese Petrobras (PETR4) fica com lucro de R$44,56 bi no 1T22

Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta sexta-feira (20) aponta que 67% dos brasileiros são favoráveis à privatização da Petrobras, caso fique comprovado que os preços dos combustíveis diminuam em decorrência da venda.

Caso a condição de baixar os preços não se comprove, 49% da população diz não concordar com a venda da companhia, contra 38% favoráveis. Para 44%, os preços dos combustíveis aumentariam ainda mais no caso da privatização da estatal.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, prometeu, como primeiro ato, acelerar o processo de privatização da Petrobras e incluir no Plano Nacional de Desestização a PPSA, responsável pelo Pré-sal.

Ele substitui o almirante Bento Albuquerque, que estava no comando do ministério desde o começo do governo. Sua saída foi atribuída a um pedido pessoal, mas a pressão causada pelos reajustes dos valores dos combustíveis e a insatisfação do presidente Jair Bolsonaro com a política de preços da Petrobras também pesaram para a saída.

Ainda de acordo com a pesquisa, 64% dos entrevistados consideram que a Petrobras tem "muita responsabilidade" sobre as sucessivas elevações nos preços. Para 45%, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), teve muita responsabilidade.

Outro fator foi apontado por 40% dos entrevistados, a Guerra da Ucrânia, que fez o preço do barril de petróleo chega à máximas históricas.

Do total de entrevistados, 37% deles classificaram como muito responsáveis os governos anteriores, enquanto 33% disseram que os presidentes anteriores não tem “nenhuma responsabilidade” com a alta de preços em 2022; neste quesito, Bolsonaro aparece com 26%.

A pesquisa também traz o cenário de intenções de voto para presidente da República. Confira as porcentagens estipuladas de cada candidato:

Primeiro turno

Intenção de voto estipulada para presidente:

Lula – 44%

Bolsonaro – 32%

Ciro Gomes – 8%

Doria – 4%

Janones – 2%

Tebet – 2%

Felipe d’Avila – 0%

Vera – 0%

Eymael – 0%

Luciano Bivar – *

Branco/Nulo – 6%

Indecisos – 2%

Segundo turno

Intenção de voto estipulada para presidente:

Cenário 1

Lula – 53%

Bolsonaro – 34%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 13%

Cenário 2

Lula – 53%

Ciro Gomes – 25%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 22%

Cenário 3

Lula – 54%

Doria – 20%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 26%

Cenário 4



Ciro Gomes – 44%

Bolsonaro – 40%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 16%

Cenário 5



Bolsonaro – 40%

Doria – 38%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 22%

Metodologia

Foram ouvidas 1.000 pessoas por telefone entre 16 e 18 de maio. A pesquisa, encomendada pela XP Investimentos, foi registrada na Justiça Eleitoral com o número BR-08011/2022. A margem de erro máximo estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. Ou seja, se 100 pesquisas fossem realizadas, ao menos 95 apresentariam os mesmos resultados dentro desta margem.

Os percentuais que não totalizam 100% são decorrentes de arredondamento ou de múltiplas alternativas de resposta.