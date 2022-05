Divulgação Ricardo Bellino, fundador da Escola da Vida

Quando vemos os símbolos da Nike, da Adidas ou da Amazon, todos nos remetem ao que as empresas representam, ou seja, o DNA da marca, o que elas tem de mais valioso. Ricardo Bellino, empreendedor serial e Co-fundador da Wizarbell, a Escola da Vida, e especialista no assunto, lista pontos fundamentais para criar uma marca milionária, como: valores, crença no potencial, zelo pela reputação e comprometimento.



Além disso, Bellino ressalta que na trajetória empreendedora, problemas irão surgir, o que faz a diferença entre os empresários que se destacam é a maneira de lidar com eles.

"Percalços, desafios, obstáculos, são parte inerente do processo de evolução e de desenvolvimento de qualquer ser humano, mas como você lida com eles? Como uma máquina de solução de problemas, ou você acessa o 'coitadismo'?", questionou, durante a live do Brasil Econômico.

"Você não tem que ter compromisso com o erro, e sim com o acerto", frisa.



Marca milionária

A construção de marca é um processo pelo qual toda empresa atravessa para dar rosto ao seu negócio. Em muitos casos, esse processo é natural e se constrói com o tempo, conforme as ações e tomadas de decisão dos gestores do negócio, mas algumas atitudes podem acelerar e turbinar a consolidação dessa "cara" para o seu empreendimento.

"O que você está fazendo para investir na sua marca? Não no cargo que você ocupa, mas em você. O que eu construí na minha vida? Qual a minha reputação? Qual minha percepção por parte das pessoas?", são perguntas que o especialista lista a serem feitas antes de qualquer próximo passo na carreira.

Bellino cita o caso da sua marca, que em mais de três décadas de construção, foi avaliada por ele em R$ 78 milhões e abriu um IPO (Oferta pública inicial, na sigla em inglês) pessoal no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). O processo é semelhante ao que o ex-presidente dos Estados Unidos fez, ao registrar a marca Trump em seus hotéis e cassinos, por exemplo.



"Ao transformar meu nome em uma marca, eu recebi um laudo técnico com um valuation e aí eu propus um aumento de capital. Mas como dar liquidez a isso, como posso "me negociar"? Com meu tempo", explica o empresário. "Foi aí que encontrei o humanipo , que fez o IPO do Pelé, e registramos meu nome na Bolsa de Valores do Porto".

Até então, o único brasileiro a fazer IPO da sua marca no marketplace havia sido o Rei Pelé, que negociou 10 cotas de 30 minutos de conversa com seus fãs por 10 mil dólares cada.

"O ativo listado na Bolsa chama-se tempo. O tempo que não foi negociado hoje não pode ser usado amanhã. O seu tempo vale dinheiro."

Bellino ressalta ainda que vai negociar na Human IPO um total de 30 mil ações avaliadas em 2,5 milhões de dólares, ao preço de 83,33 dólares por ação, que serão trocadas por 500 horas de mentoria a uma base de 5 mil dólares por hora.

Deste total, o valor correspondente a 3 mil ações (10%), ou aproximadamente 250 mil dólares, será doado para a ONG Gerando Falcões, do líder comunitário e empreendedor social Edu Lyra.





Para esclarecer o processo, Bellino lançou o livro "IPO Pessoal - Como Você Pode Se Tornar uma Marca Milionária", publicado pela editora Lisbon Internacional Press. A peça ainda não foi disponibilizada no Brasil, mas Bellino garante que em breve ele estará em todas as livrarias e plataformas digitais.









