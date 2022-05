José Cruz/Agência Brasil Valor é maior que o previsto pela LDO entregue ao Congresso Nacional

A Secretaria de Políticas Econômicas do Ministério da Economia anunciou nesta quinta-feira (19) a possibilidade de reajuste no salário-mínimo para R$ 1.310,17 em 2023. O valor é maior que o previsto pela própria pasta na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), entregue ao Congresso Nacional, que previa R$ 1.294 de salário no próximo ano.

O reajuste de R$ 98,17 se deve ao ajuste na previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que estipula o poder de compra dos salários baseado na inflação oficial do país. A equipe econômica revisou o INPC de 6,7% para 8,1%.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O valor previsto pelo governo não apresenta um aumento real, ou seja, o poder de compra da população será mantido e não terá um reajuste acima da inflação.

Atualmente, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), cerca de 32,5 milhões de brasileiros recebem o salário-mínimo. O valor também é usado de base para 24,2 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).