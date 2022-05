Luciano Rocha Seguros cobrem celular, bolsa, cartão e até PIX; saiba quanto custam

A volta às ruas, com a regressão das medidas de isolamento social por causa da pandemia da Covid-19, fez a procura por seguros para minimizar danos decorrentes de pequenos roubos e furtos, como o seguro bolsa protegida e o seguro cartão, crescerem no Brasil, segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg). Além desses dois objetos tradicionalmente visados pelos bandidos, o celular é outro bem bastante protegido - no país, estima-se, cerca de 10 milhões de aparelhos estão segurados. E num tempo em que os dispositivos telefônicos concentram tantas funções — inclusive financeiras —, o mercado olha para eles com atenção e se reinventa. Nos últimos seis meses, começaram a ser comercializados seguros para reaver perdas em manipulações indevidas de aplicativos bancários.

Abaixo, o EXTRA traz, ponto a ponto, informações sobre preços e cobertura desses seguros. Em comum, eles prometem auxiliar as vítimas de sinistros sem muita burocracia: basta apresentar o boletim de ocorrência policial em geral. Mas para garantir o acesso a um bom atendimento e serviço, Luis Reis, presidente da comissão de Garantia Estendida e Afinidades da FenSeg, orienta:



"Em primeiro lugar, o consumidor deve se assegurar que empresa que garante o risco é uma Seguradora, ou seja, uma entidade autorizada e fiscalizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que é o órgão regulador do governo. Dessa forma ele sempre terá seus direitos protegidos. Deve se atentar também quais são as coberturas que estão sendo oferecidas, a franquia e vigência do seguro (quando inicia e termina a cobertura do risco contratado)."

Seguro celular



O preço médio, ao ano, do seguro gira em torno de 25% do valor do celular, mas varia de acordo com o modelo do equipamento, coberturas oferecidas e franquia. As coberturas mais comuns são Danos Acidentais, Roubo e Furto e Garantia Estendida. É importante compreender as distinções para estar consciente de quais coberturas está comprando. Saiba mais:

Danos Acidentais - Cobre o reparo de avarias decorrentes de quedas acidentais, imersão em líquidos e, no caso de não ser possível realizar o reparo do bem, o segurado recebe um novo aparelho.

Roubo e furto - O roubo é caracterizado quando a pessoa sofre ameaça física verbal ou uso de força bruta. Já o furto é identificado quando a pessoa não sofre ameaça e só percebe que foi furtada após o fato ter ocorrido. Há dois tipos de furto: furto qualificado - quando há vestígios do crime (por exemplo, se foi feito um rasgo na bolsa ou uma gaveta foi arrombada) e o furto simples - quando a pessoa não percebe o furto e tampouco encontra vestígios do crime.

Garantia Estendida – Como o nome diz, é uma extensão da garantia original oferecida pelo fabricante por um determinado período.

Seguro Bolsa

O seguro bolsa protegida tem a finalidade de reembolsar ao segurado os valores dos itens que estiverem dentro da bolsa em caso de roubo ou furto (simples ou qualificado, a depender da contratação), até o limite pré-estabelecido no contrato de seguro. O preço pode variar de R$ 5 a R$ 29 por mês, dependendo do capital segurado e dos itens pré-estabelecidos no contrato. A necessidade de apresentação de nota fiscal do que foi roubado, além de boletim de ocorrência relacionando os itens, é definida por cada seguradora.

Seguro Cartão

O seguro cartão protegido tem a finalidade de reembolsar ao segurado os valores gastos no cartão em caso de roubo ou furto (simples ou qualificado, a depender da contratação) e sequestros, respeitando o limite pré-estabelecido no contrato de seguro. O preço pode variar de R$ 2,50 a R$ 25 por mês, a depender do valor do capital segurado e das coberturas: por exemplo, se inclui somente roubo, roubo e furto, roubo, furto, sequestro e acidentes etc. Além do boletim de ocorrência feito, para acionar o seguro é preciso realizar o bloqueio do cartão junto ao banco emissor.

Itaú Unibanco - O Seguro Cartão Protegido cobre prejuízos financeiros decorrentes de saques, compras e transações financeiras realizadas em ambiente físico sob coação. Também assegura alguns itens em caso de roubo ou furto juntamente com o cartão segurado. Para acionar o seguro e solicitar o ressarcimento, é necessário apresentar as notas fiscais de todos os bens roubados em nome do titular do seguro e o boletim de ocorrência. O produto está disponível para contratação a partir de R$ 7,90.

Santander - Tem dois principais blocos de cobertura: uma para utilização indevida do cartão, que cobre compras e saques ocorridos após roubo, furto, perda ou coação; e outra que indeniza o segurado também por itens como carteira, celular ou bolsa roubados durante com o cartão. Um seguro de cobertura mais simples, para Cartão Universitário, custa R$ 3,49 ao mês e indeniza até R$ 2.500 em caso de compras feitas por bandidos no crédito e até R$ 1.250 em caso de compras feitas no débito. Além disso, paga R$ 5 mil em caso de morte ou invalidez decorrente de crime.

Seguro PIX

Este produto tem forte apelo de venda, em vista da quantidade de casos em que o cliente é roubado e obrigado a realizar PIX durante o roubo e sequestro. A finalidade desta cobertura, que pode ser contratada junto ou separada do seguro do cartão, é reembolsar os gastos indevidos em caso de transações online, respeitando o limite pré-estabelecido no contrato de seguro. O tíquete médio fica entre R$ 6 e R$ 7 por mês, mas pode chegar a R$ 30, dependendo das coberturas contratadas.

Bradesco - O Seguro Proteção Digital pode ser acionado em casos de perda, furto simples, furto qualificado ou roubo do dispositivo móvel, e/ou coação sofrida pelo segurado que resultarem em operações indevidas via Transações PIX, Transferências, TED, DOC, pagamentos de boletos e recarga de crédito em telefonia móvel. A primeira orientação é que o segurado entre em contato com o Fone Fácil Bradesco para a realização de todos os cancelamentos necessários e orientações das documentações requeridas para seguir com o processo de indenização. Além da cobertura de risco, ao contratar o Seguro Proteção Digital, os clientes ainda contam com o serviço de assistência Cyber, que protege contra invasões e ataques digitais, bloqueia acesso de crianças a conteúdos impróprios, otimiza e aumentam a performance do dispositivo, espaço em nuvem para armazenamento de dados e técnicos para atendimento de dúvidas de utilização do dispositivo.

As coberturas são segmentadas por perfil, com prêmios e limites distintos. No Plano Classic, o segurado paga R$8,99 por mês e tem direito a indenização de até R$ 3.500 no caso do bandido pagar indevidamente boletos e fazer recargas no celular, e de até R$20 mil se o bandido fizer transferências TED, DOC ou PIX. Cada indenização pode ser solicitada duas vezes ao ano, se ocorrerem sinistros. Não há carência e inicia a partir das 24 horas do dia de pagamento.

Fontes: Itaú Unibanco; Santander; Bradesco; Luis Reis, presidente da comissão de Garantia Estendida e Afinidades da FenSeg; Carlos Eduardo Silva, membro da Comissão de Seguro Garantia Estendida e Afinidades da FenSeg.