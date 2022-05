Murilo Tunholi Leilão da Receita tem Redmi Note 10S a partir de R$ 300, iPhones e mais

A Receita Federal realiza com frequência leilões de itens apreendidos em aeroportos e fronteiras do Brasil. Esses produtos costumam estar bem conservados e são oferecidos em lotes. Nesta terça-feira (17), há um leilão ativo com pacotes de Redmi Note 10S a partir de R$ 300, além de iPhones, iPads e outros eletrônicos.

Os lotes anunciados pela Receita Federal podem ter desde um produto até dezenas de itens. O pacote de número 56 , por exemplo, inclui apenas o Redmi Note 10S pelo lance inicial de R$ 300. Já o lote 59 traz não só o mesmo smartphone da Xiami, como também uma Apple Pencil 2 por R$ 720.

Há ainda o lote 49 , no qual é possível arrematar um iPad Air de quarta geração por R$ 550. Enquanto isso, o pacote de número 181 está com lance inicial de R$ 1 mil e conta com quatro produtos: um Redmi 6A, um Redmi Note 6 Pro, um Redmi Go e um Apple Watch Series 4.

Como participar do leilão da Receita Federal

Os preços dos leilões da Receita Federal são bastante convidativos, porém não é tão simples participar das negociações. Para tentar arrematar um lote, você precisa seguir os seguintes passos:

Obtenha um certificado digital (comprado à parte); Consiga um código de acesso pelo Portal e-CAC; Acesse o site da Receita Federal e procure o edital de número 0900100/000004/2022; Apresente suas propostas.

As propostas podem ser realizadas até o dia 23 de maio, às 21h (horário de Brasília. A classificação e a sessão para lances irão ocorrer em 24 de maio, às 9h e 10h , respectivamente.

Para participar do leilão é preciso ter pelo menos 18 anos ou ser emancipado. Tanto pessoas jurídicas quanto físicas podem apresentar propostas.

Vale lembrar que a Receita Federal não envia os produtos arrematados . Caso consiga comprar algum pacote, é preciso retirá-lo no local indicado pelo órgão. Para o edital 0900100/000004/2022, dependendo do lote, as mercadorias ficam armazenadas em cinco lugares diferentes, no estado do Paraná. São eles:

Delegacia da Receita Federal em Cascavel - lotes 01 ao 32;

Delegacia da Receita Federal em Maringá - lotes 33 ao 39;

Alfândega da Receita Federal no Porto de Itajaí - lotes 40 ao 106;

Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu - lotes 107 a 167;

Alfândega da Receita Federal em Curitiba - lotes 168 ao 203.

Saiba em detalhes como funciona o leilão da Receita Federal.

Celulares e itens de destaque no leilão

Confira, logo abaixo, a tabela montada pelo Tecnoblog com os principais lotes de produtos deste leilão da Receita Federal: