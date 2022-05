Redação 1Bilhão Educação Financeira Mais de 1 milhão de empresas foram abertas no 1º trimestre de 2022; 79% são MEIs

De acordo com pesquisa realizada pelo escritório de contabilidade Contabilizei, com dados da Receita Federal, 1.022.789 milhão de empresas foram abertas no Brasil no primeiro trimestre deste ano. Do total, 79% são Microempreendedores Individuais (MEIs). Os outros 21% são micro, pequenas empresas, empresas de grande porte, indústrias e agronegócios.

No mês de março, o número total de empresas abertas cresceu 3,6% em comparação a fevereiro, e 1,7% em comparação a janeiro. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, há uma queda de 4,8% no número de novas empresas, mas na comparação com o 1º trimestre de 2020, há um crescimento de 19%.



Há também um recorde histórico de abertura micro e pequenas empresas, empresas de grande porte, indústrias e agronegócios realizadas em um único mês. Em março, foram quase 80 mil novos CNPJs nessas categorias, número nunca alcançado antes.



Pelo 10º ano consecutivo, São Paulo é o estado que mais abre empresas no Brasil. Além disso, por pelo menos 10 anos consecutivos, estados do Sul e Sudeste lideram o ranking de abertura de empresas no país. São Paulo abriu 300 mil novas empresas, Minas Gerais, 107,6 mil, Rio de Janeiro, 86 mil, Paraná, 69,6 mil e Rio Grande do Sul, 59,6 mil.

Atualmente, são mais de 21 milhões de empresas ativas no Brasil, divididas em Serviço (60,2%), Comércio (31,2%), Indústria (7%) e outros (1,3%).