Guedes volta a defender fim de encargos trabalhistas

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender nesta segunda-feira (16) o fim de encargos trabalhistas, os quais considera 'armas de destruição em massa de empregos'. A declaração foi feita na abertura da 36ª edição da Apas Show, em São Paulo (SP).

Encargos trabalhistas são valores pagos aos trabalhadores além de seus salários, como férias, 13º salário, FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), licenças, adicionais e vale transporte — todos exigidos por lei.

"Lá na frente, nós vamos rever isso. Nós temos que remover a bomba de destruição em massa de empregos, que são os encargos trabalhistas. Nós vamos ter que atacar esse problema também", afirmou Guedes.

O ministro disse ainda que o Brasil já tem um programa de renda básica como o Auxílio Brasil, que o país está perto de "receber uma onda de investimentos" e que agora "vamos melhorar os programas sociais, a rampa de ascensão social".

Guedes também citou sobre a decisão do governo em ampliar a redução das alíquotas do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de 25% para 35%.

Além de mencionar os investimentos já contratados para os próximos anos, Paulo Guedes também sinalizou a criação de um fundo de reconstrução nacional para investimentos do poder público na infraestrutura.

"O presidente já autorizou, e estamos em um programa de fundo de reconstrução nacional, um grande programa brasileiro por conta da nossa grande incapacidade do setor público de investimentos", declarou.

Segundo ele, o fundo seria alimentado pela venda de ações que estão na carteira do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).