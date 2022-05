Reprodução: ACidade ON Supermercados dão descontos em produtos perto da validade ou 'feinhos'

Uma nova modalidade de comercialização está ganhando espaço no supermercado: a venda de produtos perto do vencimento, conhecidos como "vencidinhos", e de itens que estão com as embalagens amassadas, mas sem comprometimento da qualidade, chamados de "feinhos". Ganham o consumidor, que mantém o padrão de compra e economiza; o fornecedor, que não tem devolução; e o supermercadista.

No Rio, a prática ainda caminha a passos lentos, mas o Superprix já a adotou. Na rede, os descontos variam de 10% a 50%. Os produtos têm sido a saída de muitos consumidores para manter o padrão de compra, sem estourar o orçamento.

"A Asserj incentiva muito esse tipo de iniciativa, que é boa para todo mundo: para a indústria, que escoa a produção, para o supermercado, que garante a venda, e para o consumidor, que neste momento está muito atento a preço, e consegue uma grande oportunidade. Principalmente o consumidor de baixa renda, porque ele consegue ter acesso ao produto que está absolutamente próprio para o consumo e com o preço bem mais em conta. Além disso, esse tipo de comercialização evita o desperdício de alimentos, porque, se vencessem na prateleira, obviamente seriam descartados", avalia Fábio Queiróz, presidente da Asserj.

Mas o que acontece com esses produtos? Viviane Areal, diretora da rede Superprix, explica que algumas marcas negociam trocar os produtos que vão vencer por outros com maior validade. Já para as marcas que não têm essa negociação, as mercadorias são descartadas.

"No SuperPrix, quando estão próximos das datas de vencimento, os produtos são remarcados com promoções, que ficam próximas dos caixas ou em locais de destaque, para chamar a atenção dos clientes. Essas ofertas são frequentes e acontecem em todas as lojas", explica Viviane Areal, diretora da rede.

No Superprix, a promoção dos “vencidinhos” ocorre em todas as lojas da rede e pode ser identificada pelas etiquetas colocadas em gôndolas ou carrinhos para que os consumidores façam a escolha.

Entre as ofertas disponíveis, é possível encontrar o biscoito da marca Toddy, que sai de R$ 3,79 para R$ 2,99. Um copo de Guaracamp de R$ 1,19 pode ser comprado por R$ 0,79. Até bebidas ganham desconto: a Skol Beats cai de R$ 5,49 (a lata) para R$ 2,99.

A psicóloga e publicitária Suzi Moraes, de 52 anos, moradora da Tijuca, na Zona Norte, aproveita as promoções do supermercado para abastecer a despensa e gastar menos.

"Aproveito o preço mais em conta e não me preocupo, porque sei que não vai me dar problemas", explica Suzi, que inclui na lista frios, chocolates e biscoitos.

Dicas para reaproveitar alimentos



Em tempo de pouca grana e preços em alta, as dicas são: comprar apenas a quantidade necessária para o consumo — dessa forma evita que estraguem, principalmente se eles estiverem nas categorias "vencidinhos" ou "feinhos" — e reaproveitar alimentos já prontos. Na cozinha, nada se perde, tudo se recria. Abaixo estão dez tipos de alimentos que podem ser reaproveitados ou reinventados.

Pão duro

Batido no liquidificador vira farinha de rosca, que pode ser utilizada no bife ou frango à milanesa. Cortado em rodelas, o pão pode ser colocado no forno para fazer torradas e acompanhar uma sopinha. Bolinhos de carne ou frango também podem ser feitos com pão.

Tomate

As pontas dos tomates, que normalmente vão para o lixo, se trituradas viram molho de tomate. O próprio tomate inteiro também serve. Basta tirar caroços, picar e congelar. Na hora de fazer o molho, basta descongelar, bater no liquidificador e jogar na panela.

Arroz

O arroz "feinho" de ontem sobrou, mas em pouca quantidade? Que tal fazer um arroz colorido? Numa panela, coloque picados: cenoura cozida, tomate, cebola, alho amassado e sal a gosto. Refogue só até amaciar e misture o arroz. Rende e é muio saboroso.

Feijão

A sobra do feijão "feinho" pode virar tutu ou ainda uma sopinha. Basta bater no liquidificador e misturar um macarrãozinho. Olha o pãozinho lá de cima para acompanhar!

Frango

Pode ser desfiado e reutilizado em molho para acompanhar macarrão, arroz, purê de batata. Dá até para fazer um tipo de risoto: misture a sobra do arroz, o frango, as ervilhas e o milho (aquelas seletas enlatadas) e, se tiver, azeitonas.

Carne

Essa tem que ser muito bem reaproveitada! O bife pode virar picadinho que vai bem com batata. Se tiver creme de leite e um pouco de ketchup pode virar estrogonofe. São lascas de carne? Desfie e faça um molho com o tomate reaproveitado. Acompanha bem também um purê ou macarrão.

Ovos

Esses vão bem fritos, mexidos, em omelete com cebola e cozidos. Vai aí uma receita de casa: o espinafre é excelente fonte de ferro. Alguns hortifrútis e feiras acabam vendendo mais em conta quando algumas folhas estão amareladas ou quebradas. Aproveite! Em casa, separe folhas e talos, lave bem. Pique os talos em rodelinhas. Faça um refogado — numa panela com tampa — com alho e cebola, sal a gosto, e jogue as folhas e os talos picados. Durante o cozimento quebre e coloque os ovos separados na panela, tampe e deixe cozinhar. Fica saboroso e nutritivo.

Leite

O leite "vencidinho" pode ser talhado e render um delicioso doce de leite. Coloque o líquido em uma panela e ponha um pouco de vinagre ou limão para azedar o leite. Em seguida, leve ao fogo e acrescente açúcar quando levantar fervura. Mexa bem. Assim que ferver novamente, abaixe o fogo baixo e mexa de vez em quando para que o leite vá se separando das “bolotas talhadas” que estão se formando. Quando o líquido virar uma calda e as bolinhas estiverem firmes, o doce estará pronto.

Frutas

Cascas de maçã e de abacaxi, por exemplo, servem para fazer suco. Caso a fruta já não esteja em plenas condições de consumo, descarte a parte escurecida e mande ver no liquidificador. Coado e adoçado cai bem.

Legumes cozidos

Sobraram legumes cozidos das refeições? Ao invés de colocar em potinhos e deixar na geladeira, eles podem azedar, que tal fazer uma mistureba saudável? Pegue um tabuleiro, unte com um pouco de azeite ou margarina, ponha os restinhos de legumes. Bata ovos em neve, misture as gemas e jogue por cima dos legumes. Leve ao forno e deixe cozinhar até dourar.