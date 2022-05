Calebe Murilo Contratações de seguro viagem superam o volume pré-pandemia

As contratações de seguro viagem no início deste ano superam o volume pré-pandemia. Nos dois primeiros meses de 2022, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), vinculada ao Ministério da Economia, os negócios fechados resultados em R$ 111 milhões movimentados. Em termos reais, ou seja, descontando a inflação, superou em 7% o patamar de vendas registrado no primeiro bimestre de 2020, período anterior à chegada da Covid-19 no Brasil.

Os dados mostram, apesar da onda da variante ômicron no início de 2022, que houve uma retomada do turismo.

"Isso se deve a retomada da possibilidade de viajar a lazer e a negócios, somado à percepção de necessidade de se prevenir e se proteger reforçada pelo pandemia", diz Ana Flávia Ribeiro Ferraz - Presidente da Comissão de Produtos de Risco da Fenaprevi, explicando sobre o produto: "O seguro viagem tem como característica ser muito personalizável: valor e cobertura. Mas em geral, traz cobertura de acidentes com indenizações e serviço; cobre despesas médicas e hospitalares relacionadas a eventos súbitos durante o período de viagem; reembolso no caso de cancelamento da viagem por motivo de doença, perda de algum familiar... E tem agregado um grande leque de serviços de assistência durante o período da viagem, como orientação em caso de perda de bagagem, documentos, até mesmo assessoria jurídica."



Em termos nominais, sem descontar a inflação, o volume de negócios no período deste ano é três vezes maior do que o comercializado no primeiro bimestre de 2021: uma alta de 200%. Em valores reais, o crescimento chega a 172%.

Na Affinity, empresa especializada em sseguro viagem, o ano de 2021 já foi de recuperação das vendas, com um crescimento de 857% em comparação com 2020. E somente nos dois primeiros meses de 2022, as vendas já chegam perto de todo o resultado do primeiro ano de pandemia. Valéria Pereira, gerente de Produtos da empresa, conta sobre o seguro:

"O preço irá sempre variar de acordo com o destino, dias de viagem, valor de cobertura escolhido etc. Como exemplo, numa viagem para a Disney de oito dias em um plano com cobertura de 60 mil dólares, o passageiro irá pagar a partir de 59 dólares. Se esta mesma viagem for para a Europa, o desembolso será a partir de 30 dólares. Vale lembrar que nossa empresa não comercializa ao consumidor final, nossos planos são comercializados através de agencias de turismo ou corretoras, justamente em respeito ao setor."



Segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), que representa as empresas do setor, o segmento de seguros viagem foi o que mais cresceu entre todos os que comercializam planos de risco para pessoas. Apenas como comparação, o segundo lugar entre os segmentos com maior crescimento no período ficou com o seguro para doenças graves/terminais, que teve alta de apenas 25%, em termos nominais. Os seguros de vida individuais aparecem em terceiro lugar, com alta de 24%.

Dicas para contratar