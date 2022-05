Lorena Amaro Ações do Twitter despencam 20%

As ações do Twitter desabaram até 20% nas negociações de pré-mercado em Nova York após Elon Musk ter tuitado que a compra da plataforma estava temporariamente suspensa.

Investidores da Tesla temiam que Musk ficasse "distraído" com a compra do Twitter e, ainda, que o bilionário tivesse que vender ações da empresa de carro elétrico para levantar caixa para o aporte no Twitter.

Em publicação feita na própria rede social, o CEO das Tesla justificou a suspensão com “detalhes pendentes sobre spam e contas falsas”.

“O acordo do Twitter suspendeu temporariamente os detalhes pendentes que apoiam o cálculo de que contas falsas/spam de fato representam menos de 5% dos usuários”, disse Musk em um tweet.