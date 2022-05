Reprodução: ACidade ON Loteria sorteou o maior prêmio da história do Reino Unido

O Reino Unido sorteou o maior prêmio da loteria EuroMillions da história e deixou um britânico faturar £ 184 milhões, ou seja, R$ 1,1 bilhão na cotação atual. O felizardo escolheu as dezenas 3, 25, 27, 28 e 29, além de escolher os números 4 e 9 como números da sorte.

Segundo o jornal “Metro”, o vencedor se apresentou na última quarta-feira (11) à EuroMillions para retirar o prêmio. O nome dele poderá permanecer em anonimato, seguindo uma regra imposta pelo governo britânico.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

"Que noite incrível para um portador de bilhete do Reino Unido que ganhou o prêmio de 184 milhões de libras. Ele se tornará o maior vencedor da Loteria Nacional do Reino Unido!", disse Andy Carter, consultor sênior dos vencedores da EuroMillions.

O último vencedor quase bilionário da loteria do Reino Unido saiu em 2019. Na época, os britânicos sortearam £ 170 milhões (R$ 855 milhões, na época).