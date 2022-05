Giovanni Santa Rosa Uber Moto chega a 20 cidades e paga até R$ 1.000 para atrair motociclistas

O Uber Moto continua sua expansão pelo Brasil. Desta vez, a modalidade chegará a mais cidades no Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Alagoas e Piauí , passando a marca de 100 municípios brasileiros desde seu lançamento. A companhia oferece até R$ 1.000 para quem indicar motociclistas que queiram trabalhar com o app.

O Uber Moto foi lançado em novembro de 2020 em Aracaju (SE). De lá para cá, a opção se expandiu para o ABC Paulista e nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Agora, mais 20 cidades do Norte e Nordeste aceitarão motociclistas parceiros, e as viagens começam nas próximas semanas:

Parintins (AM)

Itacoatiara (AM)

Manacapuru (AM)

Cametá (PA)

São Félix do Xingu (PA)

Abaetetuba (PA)

Parauapebas (PA)

Marabá (PA)

Santarém (PA)

Castanhal (PA)

Altamira (PA)

Bragança (PA)

Bacabal (MA)

Imperatriz (MA)

Caxias (MA)

Itapipoca (CE)

Sobral (CE)

Juazeiro do Norte (CE)

Arapiraca (AL)

Parnaíba (PI)

O grande atrativo da modalidade é ser mais barata que o UberX, opção mais acessível entre as viagens de carro da Uber. Segundo Fabio Sabba, diretor de comunicação da empresa, o Uber Moto é utilizado principalmente para deslocamentos mais curtos, como ir até pontos de ônibus ou rodoviárias, ajudando passageiros do transporte público.

A empresa ressalta que oferece seguro para acidentes pessoais, com cobertura tanto para passageiros quanto para motociclistas. Os condutores também têm acesso a conteúdos educacionais sobre segurança viária.

Também há protocolos de prevenção ao coronavírus, que incluem limpeza de mãos e superfícies da moto com álcool em gel. A empresa sugere que o passageiro use seu próprio capacete, ou que o motociclista higienize o capacete extra com produtos específicos e ofereça toucas higiênicas.

Uber oferece até R$ 1.000 por indicações

Para oferecer o Uber Moto em mais cidades, a Uber vai precisar de mais motociclistas. Por isso, a companhia oferece recompensas para quem indicar trabalhadores.

Motoristas e demais parceiros que já utilizam a plataforma podem ganhar até R$ 1.000. Para saber mais, é só ir ao aplicativo Uber Driver, clicar no menu e selecionar “Indicações”.

O motociclista que quiser trabalhar na Uber precisa ter CNH com a observação de atividade remunerada, também conhecida pela sigla EAR.

