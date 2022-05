Agência Brasil Ministro Albuquerque deixa Minas e Energia

A decisão do presidente Jair Bolsonaro de retirar o ministro de Minas e Energia (MME), Bento Albuquerque, do cargo pegou representantes do setor elétrico de surpresa na manhã desta quarta-feira (11). Para o lugar o presidente escolheu o economista Adolfo Sachsida, até então secretário do ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia.

Rodrigo Ferreira, presidente-executivo da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel), disse ao GLOBO que a saída de Albuquerque “surpreendeu a todo mundo”. Ele relatou que ainda ontem conversou com a secretária-executiva da pasta, Marisete Pereira, e não viu nenhuma sinalização nesse sentido.

"Acho que foi algo intempestivo do presidente Jair Bolsonaro, deve ter tomado a decisão ontem e procedeu a ação ontem, vamos sentar com o novo ministro e conversar", disse.

Ferreira ressaltou que cabe ao presidente essa decisão e que é da “política”. Segundo ele, Sachsida é um nome conhecido pelo setor e deve seguir fazendo um trabalho na linha do seu antecessor na área de “modernização” do setor elétrico.

"Nesse aspecto em especial, da modernização, da reforma econômica que o setor elétrico precisa sofrer, eu não vejo nenhuma alteração. Acho até que o perfil liberal do ministro Adolfo e do envolvimento dele no novo marco legal do gás dá um sinal de que ele tem uma visão pró-mercado", disse o presidente da Abraceel.

Ferreira participou de um evento da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo em defesa do Marco Legal do Setor Elétrico no Senado nesta manhã. Junto com ele, estavam parlamentares, representantes do setor elétrico e o secretário de Energia Elétrica do MME, Christiano Vieira da Silva, que não quis falar com a imprensa sobre a saída do ministro.

Victor Ioca, diretor de energia elétrica da Associação dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livre (Abrace), também participou do evento. Ele relatou ao GLOBO que ficou sabendo da saída do ministro durante o painel e que não havia nada mapeado nesse sentido.

"Olhamos o currículo dele agora, parece uma pessoa tecnicamente muito bem preparada, é uma pessoa que tem uma visão econômica muito boa, é um excelente técnico", disse.