Tânia Rêgo/Agência Brasil Censo 2022: Vão até sexta-feira inscrições para concurso com 106 vagas

O IBGE inscreve, até sexta-feira (6), para o processo seletivo simplificado complementar (PSS) de profissionais temporários para o Censo 2022. São 106 vagas, sendo 97 para Agente Censitário Operacional (ACO) e as demais para Coordenador Censitário Subárea (CCS).

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia



As vagas de Agente Censitário Operacional são para trabalhar em Maceió (AL), São Luís (MA), Campo Grande (MS), João Pessoa (PB), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e Florianópolis (SC). Para exercer essa função, é exigido ensino médio completo. Os ACOs têm, entre outras atividades, a função de ajudar no trabalho administrativo e de informática na unidade em que estiverem lotados. A remuneração mensal é de R$ 1.700.



Já para Coordenador Censitário Subárea, as vagas estão distribuídas em municípios de Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A remuneração para a função é de R$ 3.100, e os pré-requisitos são ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo categoria B. Entre as atribuições estão acompanhar os trabalhos das equipes das coordenações nacionais e estaduais de supervisão e implementar as orientações recebidas e responder por questões técnicas, administrativas e operacionais.

Os interessados podem se inscrever de forma online ou presencialmente, e não há cobrança de taxa.

Pela internet, o candidato deve preencher o formulário de inscrição disponível no site do IBGE e enviá-lo para o e-mail da Unidade Estadual do IBGE que abrange a localidade da vaga. No caso do estado do Rio, [email protected] Junto ao formulário, o candidato deve anexar as cópias da identidade e da titulação acadêmica.

Quem decidir fazer a inscrição presencial deve levar uma cópia do documento de identidade e da titulação acadêmica a um dos postos do IBGE relacionados no anexo do edital correspondente à vaga pretendida. No caso do estado do Rio, o endereço é Avenida Beira Mar 436, 10° andar, Castelo. A análise dos títulos será classificatória para ambos os postos.