Os planos de saúde individuais estão voltando às prateleiras das operadoras. A oferta desse tipo de contrato vinha minguando há mais de uma década, deixando consumidores sem opções para contratar um plano, sobretudo os grandes centros. Agora, eles ressurgem com nova roupagem.



Empresas recém-chegadas ao mercado que usam a tecnologia para baixar custos e operadoras tradicionais com redes regionais estão preparando novos produtos na área de saúde suplementar que poderão ser contratados individualmente.

Atualmente, mais de 80% dos planos de saúde são empresariais ou coletivos, ou seja, oferecidos para funcionários de uma empresa ou para um grupo associado a alguma entidade.

Em 2021, havia 3.988 planos individuais à venda, o maior número em cinco anos, 125 contratos a mais que no ano anterior, que tinha sido de tímida expansão.

De acordo com O GLOBO, o UnitedHealth Group, dono da Amil, avalia retomar a venda de planos individuais por operadoras do grupo, assim como outras grandes empresas como a NotreDame Intermédica. Além delas, surgem novas pequenas companhias oferecendo o serviço.



Na nova geração de planos, o teleatendimento e a tecnologia da informação estão entre os principais pilares, com soluções online que facilitam o atendimento aos clientes.