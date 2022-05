Arquivo pessoal Mães poderão concorrer a carros novos, celulares e até cuidados de beleza em spa

Com a proximidade do Dia das Mães, que será comemorado no domingo (8), a busca por presentes começa a se intensificar. Segundo o Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), 63,3% dos 431 consumidores entrevistados pretendem presentear alguém nesta data. De olho nessa oportunidade, shoppings e lojas lançaram promoções que podem tornar o dia ainda mais especial.

Um desses estabelecimentos é o Recreio Shopping, que oferecerá um kit da Natura nas compras acima de R$ 300,00. O brinde conta com um hidratante corporal, um sabonete em barra e uma colônia da fragrância águas de lavanda. A promoção vai até o dia 8 de maio e a central de trocas será no 1º piso.

Haverá um lounge de experiências, também no 1º piso, onde os participantes poderão experimentar as diversas propriedades da lavanda, explorando o paladar, o toque, os aromas e propriedades relaxantes da planta. Quem for ao shopping até domingo poderá aproveitar o ambiente imersivo e divertido, com direito à trilha sonora ideal para promover o bem-estar. No estabelecimento, o cliente também pode comprar a colônia Liz Sublime por R$ 99,00 na loja O Boticário.

No Via Parque Shopping, o cliente que consumir mais de R$ 300,00 nas lojas participantes ganhará um número da sorte para concorrer até cinco celulares iPhone 13 mini, de 128 GB. A campanha é válida até domingo e o sorteio será realizado pela Loteria Federal. Para participar da promoção, basta realizar o cadastro no site do Via Parque ou no ponto de autoatendimento, localizado no 2° piso. Promotores estarão a postos para tirar dúvidas e orientar os clientes.

O último dia da promoção também contará com a apresentação do pianista Renato Catharino na praça de alimentação O músico preparou um repertório especial para homenagear as mães, que podem conferir a atração gratuita das 13h às 16h. Ao longo desse período, o Via Parque Shopping vai disponibilizar uma vitrine virtual de produtos disponível no site do empreendimento para facilitar na hora de comprar o presente ideal para as mães.

O Shopping Grande Rio pode dar um presente inesquecível para as mães. Nas compras acima de R$ 200 nas lojas participantes, o cliente ganhará um número da sorte para concorrer a um carro 0km Renault Kwid, além de quatro vale-compras no valor de R$ 5.000 cada.

Para participar da promoção, os consumidores devem cadastrar suas notas fiscais no site do empreendimento pelo celular, tablet ou desktop até o dia 11 de maio. Ao longo do período da promoção, promotoras estarão a postos no empreendimento para orientar e tirar as dúvidas dos clientes. Serão dois sorteios realizados pela extração da Loteria Federal: dois vale-compras no dia 7 e outros dois vale-compras e um carro no dia 14 de maio.

As compras realizadas de terça a quinta-feira darão direito a números da sorte em dobro. O regulamento completo da promoção está no site do Shopping Grande Rio. Duas das opções de presente para adicionar ao carrinho, junto com outros produtos, são o perfume feminino La Rive In Love por R$ 99,00 e coração Cacau Show Mães 112g por R$ 42,90.

Já o Bangu Shopping dá uma uma bolsa de tecido exclusiva assinada por Phellipe, designer e criador do perfil no Instagram @coisasboasacontecem, nas compras acima de R$ 300. Além disso, o estabelecimento oferecerá um número da sorte para concorrer ao sorteio de cinco vales-compras de R$ 10 mil cada para gastar como quiser no Bangu Shopping. Na promoção do sorteio dos vales-compras, as aquisições realizadas aos domingos valem em dobro, e o cliente recebe dois números da sorte enquanto aumenta suas chances de ganhar.

O sorteio acontece por meio da apuração da Loteria Federal do dia 11 de maio, mas os ganhadores só serão divulgados a partir do dia 13 de maio no site e nas redes sociais do shopping. A ação promocional é válida até o dia 8 de maio somente para notas de compras das lojas participantes do Bangu Shopping. A troca é limitada a uma unidade por CPF.

Para participar, o cliente deve realizar cadastro online no site da promoção. A central de trocas fica no 1º piso, próximo à Via Mia, portaria 4. O regulamento completo da promoção compre e ganhe está no site do shopping.

Além da promoção, o Bangu Shopping oferecerá algumas outras opções de presente, como camisa feminina do Espaço Rubro Negro por R$ 299,99; slingback marrom da Usaflex com bico fino e couro tramado por R$ 299,99; e Relógio feminino digital Champion rosé por R$ 339,90.

O Carioca Shopping realiza a promoção compre e ganhe e a ação giro na roleta. Até o dia 8 de maio, o cliente que juntar R$ 300 em compras poderá trocar suas notas fiscais por uma exclusiva bolsa de mão da Via Mia, além de ter uma chance de girar a roleta premiada e concorrer a uma análise cromática com consultora de imagem e estilo.



A troca é limitada a um brinde por CPF e vale até o dia 8 de maio ou enquanto durar o estoque. Para participar da promoção, os clientes precisam apresentar as notas fiscais das compras realizadas no shopping no stand localizado na praça de eventos, no 1º piso, em frente à Leader. O regulamento completo da promoção está disponível no site do Carioca Shopping.

No Caxias Shopping, o cliente que juntar R$ 250 em compras nas lojas participantes, ganhará um colar relicário banhado a ouro e a impressão da foto instantânea na hora para presentear a mãe. “Desenvolvemos um brinde personalizável para que nossos clientes possam celebrar o maior amor do mundo de forma bem especial. Com o colar relicário em formato de envelope, a intenção é permitir que elas carreguem bem perto do coração uma lembrança única de seus filhos e, ainda, possam compor looks estilosos com o acessório”, diz Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.

A troca é limitada a um brinde por CPF e válida até o dia 8 de maio ou enquanto durar o estoque. A central de trocas fica na praça em frente à loja CVC. O regulamento completo da promoção está disponível no site do estabelecimento.

No Caxias Shopping, o cliente pode escolher produtos de diferentes marcas para presentear as mães, como bolsa Melissa Mary Bag por R$ 219,90; tênis Melissa Funky ad por R$ 269,90. Ambos na loja Melissa. Na QQSurf, a opção de presente é a shoulder bag farm por R$140,00. Já no Boticário, o cliente pode comprar kit presente Cuide-se Bem Felicidades Morango e Leite OBoticário 200ml por R$84,90; e óleo hidratante corporal Nativa SPA Quinoa v2 por R$ 67,90.

No Pátio Alcântara, o cliente que consumir mais de R$150 nas lojas participantes até 12 de maio ganha uma ecobag com estampa floral ou de folhagem. A troca será realizada até 12 de maio, das 9h às 21h, ou enquanto durarem os estoques. A ação dará um único brinde por CPF. O balcão da promoção fica localizado no piso L2, próximo à escada rolante.

Além da ação promocional, o estabelecimento oferece blush ultra fino Ludurana por R$ 15,00 na loja Charme MakeUp; e kit shampoo e condicionador Résistance Inoar por R$ 49,00 na Bel Cosméticos.



O São Gonçalo Shopping sorteia um carro Hyundai HB20 Sense 0Km, modelo 2022, para clientes que consumirem mais de R$ 250 nas lojas participantes entre os dias 27 de abril e 15 de maio. Para participar, o consumidor, maior de 18 anos, precisa acessar o site do empreendimento e realizar o cadastro completo com seus dados pessoais e dos comprovantes fiscais de compras no sistema da promoção.

O consumidor terá direito a um número da sorte para participar da promoção, mas se fizer compras de terça a quinta-feira, tem chances em dobro. Para auxiliar os clientes com o cadastro online, o shopping disponibilizará um ponto de atendimento, no segundo piso, próximo à praça de eventos, com promotores disponíveis de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. Só serão válidos cadastros realizados até às 21h do dia 15 de maio.

O sorteio será realizado pela Loteria Federal, no dia 18 de maio, e o resultado divulgado, às 14h, do dia 19. O regulamento completo está disponível no site do São Gonçalo Shopping.

''O nosso 18º Dia das Mães não poderia passar em branco. Por isso, preparamos uma campanha tão especial quanto o amor de mãe. Depois de alguns anos, vamos ter novamente um carro 0KM como prêmio especial para a data! Assim, o cliente já garante o presentão para a mamãe e ainda aquela carona nas viagens futuras'', diz Danielle Coutinho, coordenadora de marketing do São Gonçalo Shopping.

Além da chance de concorrer a um carro, os clientes do estabelecimento podem comprar secador fashion preto Lizz professional por R$ 239,90 e pre collor treatment Wella professionals por R$ 89,90 na Della & Delle. Na Miina da Prata, o cliente pode comprar colar e bracelete por R$ 49,00; entre outros itens.

No Partage Shopping São Gonçalo, a cada R$ 250 em compras nas lojas participantes, os consumidores ganharão um número da sorte para concorrer a 15 vale-compras no valor de R$ 1 mil cada. Para cadastrar as notas, basta acessar o site ou aplicativo do empreendimento. A campanha é válida até o dia 15 de maio e os sorteios serão realizados pela Loteria Federal, no dia 18.



Além disso, os clientes também podem aproveitar a promoção “Compre e Ganhe” e levar um brinde para casa. Para participar, é preciso juntar R$ 250 em cupons fiscais e trocar por um colar com pingente de cristal austríaco. A promoção é válida enquanto durarem os estoques. O balcão de trocas está localizado no 2º piso, ao lado da loja Rihappy.

O Rio Sul promoverá, até o dia 8, uma série de ações para comemorar a data com entrega de brindes, sorteios e experiências de bem-estar para deixar o dia das mães ainda mais especial. Uma delas é a campanha “A mãe está sempre on”, pensada para promover momentos de prazer e relaxamento.

“As mães têm uma vida bem agitada, sempre on com as tarefas do cotidiano e disponíveis para os filhos. A campanha do Rio Sul vem com o intuito de ajudá-las a estar conectadas, mas também oferecer experiências off para que elas possam relaxar e se sentir prestigiadas”, diz Fabiana de Luna, gerente de marketing do Rio Sul.

Durante o período da campanha, nas compras acima de R$ 350,00 em lojas participantes, os clientes ganham um giro na roleta premiada, podendo ganhar uma entre as 11 opções de prêmios, que vai de uma sessão de shiatsu, no Budha Spa, até uma máquina Nespresso Inissia. Além disso, a cada R$ 350,00 em compras também nas lojas participantes, os consumidores têm direito a um número da sorte para concorrer a 10 iPhones 13. Para participar das ações promocionais, os clientes devem cadastrar as notas fiscais no aplicativo do RioSul.

Para tornar o momento de compra e diversão com a família ainda mais especial, as homenageadas do dia ainda poderão desfrutar de um SPA das mãos com produtos da L´Occitane au Brésil no Espaço Rio Sul, localizado no 1º piso. No local, elas poderão contar com maquiadores profissionais da Mayana Beauty. As experiências são gratuitas e, para acessá-las basta que as clientes realizem o download do cupom no Clube Desconteria, no aplicativo do Rio Sul.

Todas as regras para as ações promocionais podem ser conferidas no aplicativo do shopping ou no site.

Quem fizer as compras de Dia das Mães no Botafogo Praia Shopping até o dia 8 poderá aproveitar a promoção “comprou, ganhou”. Juntando R$ 300,00 em notas fiscais, o cliente ganha um spray hair mist ninfa das águas 120ml da L'Occitane au Brésil. A oferta é limitada a uma unidade por CPF. Para participar, é preciso baixar o aplicativo do Botafogo Praia Shopping, cadastrar as notas fiscais e ir até o ponto de troca, no 1º piso, em frente à Mr Cat.

O espaço ainda contará com um espelho instagramável, com a frase “sorte é ter você, mãe” para os clientes fazerem um belo registro e postar no próprio perfil da rede social. Os frequentadores também poderão enviar uma foto com suas mães que será veiculada nos totens digitais do shopping. Todos que passarem por lá poderão ver o registro. A mecânica será bem simples, na loja, o cliente aponta seu celular para o QR Code disponível, preenche um formulário com seus dados e envia a imagem. Só ficar atento, porque serão dez registros por dia.

O Shopping Boulevard apostou na modalidade “juntou, trocou”. Os clientes que consumirem R$ 350,00 em notas fiscais entre os dias 28 de abril e 8 de maio ganham um par de ingressos para o show do sambista Jorge Aragão com o grupo Vou pro Sereno. A apresentação acontecerá no dia 28, no terraço do shopping, no 6° piso.

É preciso cadastrar as notas fiscais no aplicativo do Boulevard, sendo restrito a um por CPF e ir até o ponto de troca no 2º piso, próximo à Praça Pet. Além disso, o shopping incentivou os clientes a enviarem mensagens sobre as suas mães para o direct do Instagram. Os textos vão ser transformados em artes produzidas pela artista plástica do bairro, Isabelle Pessanha.

A loja especial de Dia das Mães ainda oferece experiências sensoriais auditivas e visuais. Por meio do Whatsapp, os frequentadores poderão enviar uma foto com a sua mãe que será impressa em duas vias com uma moldura temática. Uma foto ficará de recordação para o cliente e a outra será exposta no shopping, formando um mural afetivo.

No Madureira Shopping, os clientes que consumirem R$ 300,00 nas lojas participantes até o dia 8 ganham um sabonete líquido Nativa SPA ameixa negra para corpo 200ml. O ponto de troca ficará no 3º piso, próximo à loja Toulon. O Madureira Shopping também vai presentear as mães participantes da promoção com vouchers de serviços como depilação, limpeza facial, spa das mãos, hidratação para o cabelo, entre outros.

No Instagram, o empreendimento disponibilizou um filtro especial para que as famílias possam eternizar momentos felizes ao lado de sua mãe. Já no domingo (8), o cliente poderá posar também para uma fotografia que será impressa e entregue ao cliente.

No Shopping Nova América, os clientes que acumularem notas fiscais no valor de R$ 300,00, até o dia 8, levam para casa um Kit L'occitane composto por creme de mãos 30ml bromélia, sabonete mandacaru 75g, sendo um por CPF. O posto de troca ficará no 2º piso, próximo à Riachuelo, e vai contar com um espaço para que mães e filhos tirem fotos. É necessário baixar o aplicativo e abrir a aba “promoções” para cadastrar as notas fiscais. Além disso, o espaço contará com uma tela em que frases de clientes celebrando a sorte de conviverem com suas mães se revezarão.

No Shopping Nova Iguaçu, com R$ 300,00 em compras realizadas até o domingo, o cliente leva para casa um Kit presente Natura Essencial, composto por um desodorante hidratante corporal perfumado essencial exclusivo 80ml e um desodorante hidratante corporal perfumado essencial supreme 80ml. O ponto de troca fica no 2º piso ao lado da Americanas.

No Metropolitano Barra, as compras acima de R$350,00 dão direito a um massageador facial e um número da sorte para concorrer a seis pacotes anuais de massagem corporal na QI Spa, do estabelecimento. Serão dois sorteios por semana até o fim da promoção. A ação acontece até o dia 8 de maio.

Já entre as opções de presentes, os clientes podem procurar diferentes lojas para adquirir seus produtos. Uma delas é a Track & Field, que oferece colete feminino eucaliptp por R$ 399,90; jaqueta feminina winter por R$ 599,90; e casaco feminino Conexão por R$ 289,90. Já na Arezzo, há combo de bolsa e mule por R$399,90; bota preta cano curto salto médio básica por R$ 319,90; e scarpin bege nobuck salto médio amarração por R$ 339,90.

No complexo Barra Shopping e New York City Center, os clientes que realizarem R$ 500,00 em compras e cadastrarem as notas fiscais no aplicativo Multi ganham um número da sorte para concorrer a dois carros 0Km Volkswagen Taos Comfortline. Eles também terão direito a um kit The Body Shop com um butter e um creme de mãos. Os consumidores também têm a opção de marcar uma sessão de dez minutos de massagem nas mãos, que podem ser agendadas pelo aplicativo. A ação é válida até 8 de maio e os sorteios serão realizados nos dias 4 e 11 de maio, pela Loteria Federal.

Já no Park Jacarepaguá, a cada R$ 350,00 em compras nas lojas e quiosques participantes, o cliente pode cadastrar as notas fiscais no aplicativo Multi ganham um kit Natura e garantem um número da sorte para concorrer a um carro Hyundai Creta 1.0. A campanha acontece até o dia 8 ou enquanto durarem os estoques dos kits. O sorteio será realizado nos dias 11 de maio, pela Loteria Federal.

O Village Mall celebra “Todo poder de ser mãe” em uma ação que vai presentear os clientes com kits de sabonetes Tania Bulhões e sortear dois vales-compras no valor de R$100 mil. Para participar, basta realizar R$900,00 em compras nas lojas e quiosques participantes até o dia 8 de maio (ou enquanto durarem os estoques dos kits) e cadastrar as notas fiscais no aplicativo Multi.

O Plaza Niterói vai presentear as mães que fazem parte de seu programa de relacionamento com a linha Cuide-se Bem, da Boticário. Clientes da categoria 2 ganham um sabonete líquido esfoliante corporal, de 100ml. Já quem é categoria 3 estrelas tem direito a uma loção hidratante de 100ml e um kit com dois sabonetes com fragrância de leite e mel. Os brindes podem ser retirados até o dia 10 de maio, no corredor da Renner, no 2º piso.

Já o Shopping Tijuca vai sortear um T-Cross Volkswagen 0km na cor prata para os participantes do programa de relacionamento no aplicativo do Shopping Tijuca. A promoção é válida até o dia 20 de maio. Já o sorteio será realizado no dia 23 de maio.

Além disso, os consumidores cadastrados no programa de relacionamento do estabelecimento vão concorrer a brindes. Cliente 1 que somar R$ 300 em notas fiscais e enviar os comprovantes pelo aplicativo ganha um creme de mãos chá branco da Granado. Já cliente 2 ganha um hidratante lavanda de 50ml, enquanto cliente 3 leva um hidratante lavanda 300ml. A retirada dos brindes acontece até 20 de maio, ou enquanto durarem os estoques.

Para os clientes que utilizarem o serviço da assistente de compras, em notas fiscais acima de R$ 250, o shopping dará um voucher de R$ 50,00 para consumir nos restaurantes Abbraccio ou Gurumê até o dia 31 de maio. A promoção vale até o dia 8.

O Norte Shopping vai sortear um carro Volkswagen T-Cross Sense 200 TSI automático para os clientes que cadastrarem as notas fiscais de qualquer valor no aplicativo NorteShopping. Para que o cadastro seja aceito, o consumidor precisa ter realizado suas compras entre os dias 20 de abril e 20 de maio. Assim que as notas estiverem cadastradas, é só ativar a promoção na seção benefícios do aplicativo. Clientes 1 Estrela ganham um cupom de participação; clientes 2 ganham cinco cupons e clientes 3 levam 10 cupons.



Os cupons serão impressos automaticamente e depositados na urna localizada no 2º piso do NorteShopping em frente à loja da Leader Magazine. O sorteio acontecerá no dia 23 e as regras de participação estão disponíveis no site do shopping.

Quem não tem registro no programa de relacionamento do Norte Shopping, mas pretende comprar o presente da mãe no estabelecimento pode contar com várias opções de produtos. Alguns deles são: duas blusas por R$ 89,00; body por R$ 149,00; e calça por R$ 319,00. Todos esses produtos da Afghan. Já na loja Aquamar, um blazer sai por R$ 229,99; saia por R$ 139,99; e cropped por R$ 129,99. Na Le Parfum, a colônia Animale 100ml é vendida por R$ 381,00. Quem preferir presentear a mãe com acessórios pode comprar um cordão love you por R$ 620,00 na Vivara.

No terraço do estabelecimento, o Taste Lab irá realizar um evento que contará com a presença de 14 nomes da gastronomia e seus melhores pratos por preços acessíveis. Enquanto as mães degustam as diferentes opções de comida, músicos de diferentes estilos vão animar o evento com samba, blues, rock, pop, pagode e muito mais. A programação do Tase Lab começa nesta sexta-feira (6) e termina daqui a três semanas, ocorrendo sempre nas sextas-feiras ( 16h às 22h) e nos fins de semana (12h às 22h).

O West Shopping sorteará entre seus clientes cinco iPhones 13, versão mais recente da linha de celulares da marca Apple. Além disso, o estabelecimento fará uma ação “compre e ganhe”, que dará direito a uma lata de butter cookies da marca Santa Edwiges. Cada pessoa só pode retirar um único brinde.

O cadastro na promoção será realizado por meio do totem de autoatendimento na central de trocas, no 1º piso do empreendimento. De sexta-feira a domingo, cada R$350 em compras dará direito a números da sorte em dobro.

A campanha “Minha Mãe tá On!” do West Shopping é válida para compras realizadas no período de 27 de abril a 08 de maio. O sorteio será realizado pelo concurso da Loteria Federal, de 11 de maio e o ganhador anunciado nas redes sociais do empreendimento. O regulamento completo está disponível no site do West Shopping.

“Estamos muito confiantes de que nossa campanha promocional conquistará os clientes e possibilitará ótimas vendas aos lojistas”, ressalta Andreia Pontes, gerente de marketing do West Shopping.

No West Shopping, o cliente ainda pode comprar um kit hidratante e sabonete lavanda por R$ 25,90 na Riachuelo, um kit body splash e hidratante por R$49,90 também na Riachuelo e uma nécessaire por R$ 50 na Leader.

No Américas Shopping, o cliente que juntar R$ 300,00 em compras nas lojas participantes ganharão uma lata de mini butter cookies e concorrerão ao sorteio de cinco aparelhos Apple iPhone 13. Os brindes são limitados a duas latas por CPF, enquanto durarem os estoques. O posto de troca das notas fiscais fica no segundo piso, próximo à loja Mr Cat. O regulamento completo está disponível no site do shopping.

Os clientes que levarem 1kg de alimento não perecível, além do valor mínimo de R$300,00 em notas fiscais, terão direito a mais um número da sorte, ou seja, números da sorte em dobro. As doações serão destinadas à ONG Ação Social Recreio. Os próximos sorteios acontecerão nos dias 7 e 11 de maio. As notas poderão ser trocadas por meio do web aplicativo do Américas Shopping.

“Pretendemos fortalecer o relacionamento com nossos clientes através de uma ação que une solidariedade e modernidade. Acreditamos que a tecnologia é essencial para o dia a dia, por isso optamos por um prêmio (iPhone) que agrada todos os tipos de mãe”, afirma Beth Andrade, gerente de marketing do empreendimento.

Entre as opções de presentes do shopping estão o livro “A maternidade e o encontro com a própria sombra” por R$49,90 na Livraria Leitura; rasteirinhas por R$ 49,90 na Soulier; e pulseira (semijoia) por R$ 27,40 na D’Fiori.

No Fashion Mall, as opções de presentes para as mães são creme de mãos e sabonete em barra (cinco fragrâncias diferentes) por R$30,00; spray corpo e cabelo (menta ou sálvia) por R$30,00; e balm labial por R$ 34,50. Todos esses produtos são vendidos na Granado do Fashion Mall.

No Guadalupe Shopping, os destaques para a data são bolsas a partir de R$29,99 e rasteirinhas a partir de R$29,99. Ambos os produtos são vendidos na Matry.

Lojas

A Casa & Vídeo preparou descontos em vários produtos. Com isso, a fritadeira air fryer 3L Cadence Pratic Fryer preta 127V sai por R$ 349,90 à vista. O mini processador de alimentos KitchenAid Onyx Black 110V é vendido por R$455,05; escova Philco Soft Brush 1200W por R$109,90, depilador removedor elétrico Philips Satinelle Essential com 07 Acessórios – Bivolt por R$249,90; e cacheador Philco Advance Íon Tourmaline por R$79,90. Todos os produtos podem ser parcelados. Os descontos são válidos até o dia 8.

A Oficina 021, marca carioca digital de objetos decorativos, oferece miniaturas de plantas decorativas por R$ 39,90. Além disso, a empresa conta com as famosas luminárias de led da marca com temática de coração, signo, profissões, esportivas e música a partir de R$ 174,90,, entre outras dicas. Os consumidores também podem encontrar os produtos da Oficina 021 em lojas como Livraria Travessa, Papel Craft, Boutique do Papel (Rio Sul), DZ-Design Brasil (Rio Design Barra), IhDeias (Botafogo) e Artinit (Icaraí). Os presentes devem ser pedidos na loja online da marca. A Oficina 021 entrega seus produtos em todo país.

A sobremesa do almoço de Dia das Mães pode ser comprada na padaria Lecadô, que preparou a torta Dia das Mães. Com massa de baunilha, entremeada por camadas de recheio de chocolate belga e de doce de leite, a torta é recoberta por mousse de chocolate. Na decoração, mini confeitos de chocolate em formato de coração e um coração feito com miçangas comestíveis, para representar o amor incondicional das mamães.

A torta terá edição limitada e será vendida em dois tamanhos: baby, que serve dez fatias (R$ 99,90), e tradicional, para 20 fatias generosas (R$ 149,90). Os pedidos para o tradicional almoço das mães devem ser feitos nas lojas, no site ou pela central de vendas telefone (21) 3900-7228. Além do lançamento, a rede de franquias especializada em doces e salgados terá outros sabores de tortas disponíveis nas 43 lojas do Lecadô no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, Petrópolis e Cabo Frio e pela central de vendas.

A Marisa lançou a coleção “M de mais que mães”, que tem a proposta de resgatar a identidade pessoal das mulheres para além da maternidade. A linha trabalha com tons acolhedores, (vermelho, terrosos e coral) calmantes (verde e azul) e clássicos (preto, areia e offwhite). Além disso, a marca oferece 20% de desconto em alguns artigos nas primeiras compras com cartões Mbank, sua plataforma digital de produtos e serviços financeiros. Entre as opções de presentes para as homenageadas do dia estão coturnos, scarpins, vestidos e lingeries para gestantes, roupas iguais para mães e filhas e muito mais. As compras podem ser feitas nas lojas físicas e virtuais.

Quem preferir presentear a mãe com uma cesta de café da manhã pode contar com as duas opções pensadas pela padaria Grâu Artesanal. A primeira cesta é composta por pão da casa (tipo sourdough),pão de cacau, laranja e limão siciliano, brioche em cubo, queijo de cabra Aperitif - Fazenda Genève, manteiga da casa, iogurte orgânico - Fazenda Al3gria, granola da casa e porção de mel orgânico - BonaMielo.

A segunda cesta conta com pão da casa (tipo sourdough), pão de cacau, laranja e limão siciliano, pão 100% integral em cubo, queijo minas frescal - Rionata, manteiga da casa, iogurte orgânico - Fazenda Al3gria, granola da casa e porção de mel orgânico - BonaMielo. Ambas as cestas custam R$ 199,90 cada e podem ser encomendadas na loja física ou virtual da Grâu Artesanal.

A C&A reúne várias opções de presentes na campanha que conta com o slogan “Vestiu. Partiu. Dia das Mães”. No setor de beleza, uma das opções é o kit La Rive Queen of Life feminino eau de parfum 75 ml e desodorante feminino 150 ml único por R$113,90. No setor de moda, as opções são jaqueta puffer cropped de pu preta por R$429,99 e blazer longo alfaiataria mindset azul claro por R$329,99. A loja ainda conta com outras opções de presente em diferentes setores. O cliente pode comprar o presente para sua mãe nas lojas físicas e virtuais do empreendimento.