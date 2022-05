Divulgação/Guinness Brasileiro bate recorde por trabalhar na mesma empresa por 84 anos

O brasileiro Walter Orthmann, de 100 anos, foi reconhecido pelo Guinness World Records como a pessoa a trabalhar por mais tempo em uma mesma empresa. Ele está na Industrias Renaux S.A., conhecida como RenauxView, em Santa Catarina, há 84 anos.



Wlater nasceu em Brusque, uma pequena cidade catarinense com grande população de origem alemã. Devido a problemas financeiros, ele começou a trabalhar para poder ajudar a família.

E foi por causa de sua proficiência em alemão que ele foi contratado pela indústria têxtil como auxiliar de expedição em 17 de janeiro de 1938, quando tinha apenas 15 anos.

"Em 1938, esperava-se que as crianças trabalhassem para ajudar a sustentar a família. Como o filho mais velho de cinco irmãos, minha mãe me levou para encontrar um emprego aos 14 anos", disse ele em entrevista ao Guinness.

Pouco tempo depois, o catarinense foi promovido a um cargo de vendas e, por fim, à posição de gerente de vendas.

Ao longo de seus 84 anos de trabalho, viu muitas coisas mudarem na empresa, no país e no mundo. Por isso, ele acredita que uma das partes mais importantes do negócio é estar sempre atualizado e se adaptar a diferentes contextos.

No último dia 19, Walter Orthmann comemorou seus 100 anos de idade ao lado da família, amigos e colegas de trabalho.

Depois de todas essas décadas em uma mesma empresa, Walter diz que o seu melhor conselho profissional é tentar trabalhar em uma boa empresa e em uma área em que você se sinta motivado. "Quando fazemos o que gostamos, não vemos o tempo passar".

Neste ano, o brasileiro quebrou o seu próprio recorde. Em 2018, Walter Orthmann já havia sido reconhecido pelo Guinness World Records pelos seus 80 anos na RenauxVie.

"Eu não faço muito planejamento, nem me importo muito com o amanhã. Tudo o que me importa é que amanhã será outro dia em que eu vou acordar, me levantar, me exercitar e ir trabalhar. Você precisa se ocupar com o presente, não com o passado ou com o futuro. Aqui e agora é o que conta. Então, vamos trabalhar!", afirmou.