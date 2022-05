Reprodução Bolsonaro diz que lucro da Petrobras é "um crime"

O presidente Jair Bolsonaro criticou o lucro da Petrobras, chamando-o de absurdo e abusivo, e cobrou que a empresa não aumente novamente os preços dos combustíveis, uma vez que isso pode quebrar o Brasil. Ele afirmou que, segundo fontes, o lucro no primeiro trimestre deste ano poderia chegar a R$ 40 bilhões (minutos depois, a estatal divulgou o resultado de R$ 44,6 bilhões) .

Mesmo cobrando publicamente a empresa a não realizar novos reajustes, disse que não vai interferir na Petrobras, uma vez que ela é uma sociedade de economia mista, ou seja, não pertence inteiramente à União, tendo também acionistas privados.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

"Muitas petroleiras mundo afora reduziram o preço, baixaram a margem de lucro das suas empresas. Para que isso? Para ajudar seu país a não quebrar. O Brasil, se tiver mais um aumento de combustível, pode quebrar. E o pessoal da Petrobras não entende, ou não quer entender, ou só estão de olho no lucro", disse Bolsonaro.

Em sua transmissão ao vivo na internet, reforçou:

"A gente apela à Petrobras: não reajuste os preços dos combustíveis. Vocês estão tendo lucro absurdo. Se continuar tendo lucro desse forma, e aumentando o preço do combustível, vai quebrar o Brasil."

Segundo ele, empresas estrangeiras do ramo, como BP, Shell e Total, têm um lucro na casa de 10 a 15%. Na Petrobras, disse ele, é de 30%.

"Quem a paga a conta desse lucro é a população brasileira" afirmou Bolsonaro.



Ele relacionou o aumento de preços dos combustíveis à inflação:

"Apelo à Petrobras, porque não tenho como interferir, vejam o lucro abusivo que vocês têm. Tanto é verdade que é abusivo que tem crescido com o aumento do preço do petróleo lá fora. Quem paga a conta? O povo brasileiro. E o combustível tem sido o vilão da inflação."

O presidente disse que parte dos acionistas da empresa está nos Estados Unidos, mas lembrou que há soluções possíveis dentro do Brasil para evitar aumento de preços.

"Dá para resolver, porque a própria Constituição dá essa possibilidade quando se trata de empresa pública ou sociedade de economia mista. Elas devem ter função social. Petrobras, estamos em guerra. Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço dos combustíveis. Eu não mando na Petrobras, que não é estatal. Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro", disse Bolsonaro.

Em outro momento, ele refutou intervenção na empresa.

"Tem uma pesquisa dizendo que 70% são favoráveis ao governo interferir na Petrobras. Isso é irresponsabilidade. Isso foi feito no governo Dilma em especial, e Lula também. E ocasionou um endividamento de 900 bilhões na Petrobras, por interferência no preço do combustível, entre outras ações voltadas para corrupção. Isso está descartada intervenção. Por outro lado, eu não posso entender, posso estar equivocado, a Petrobras durante crise na pandemia e guerra lá fora, fatura horrores. O lucro da Petrobras é maior com a crise. Isso é um crime, inadmissível. Posso estar equivocado, mas não consigo entender."