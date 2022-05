SERGIO AMZALAK – 13.5.1999 Mesbla anuncia volta e provoca saudosismo nas redes

A saudosa Mesbla está de volta. A antiga loja de departamentos anunciou a novidade nesta quarta-feira (4). No entanto, a icônica marca retorna apenas no universo digital, como e-commerce. A loja promete oferecer uma ampla variedade de mercadorias, e o marketplace ofertará aos consumidores aproximadamente 250 mil tipos de produtos, divididos por 250 categorias.

"O digital é o modelo de compras do presente. Fazendo parte disso, nos preparamos para o futuro e, assim, atingimos o nosso objetivo principal que é estar na vida de todos como um parceiro e amigo, cada vez mais próximos", comenta Ricardo Viana, sócio da Mesbla.

Com nova gestão, os sócios Marcel Jeronimo e Ricardo Viana, investiram aproximadamente meio milhão de reais para colocarem no ar a plataforma de comércio eletrônico, que irá gerar cerca de 2,5 mil empregos.



O retorno no e-commerce se deu devido aos números em crescimento principalmente com a pandemia da covid-19. Com projeções de alta para 2022, as compras virtuais, no primeiro semestre de 2021, somaram cerca de R$ 35,2 milhões, de acordo com dados do E-commerce Brasil. A quantia representa 72,2% de todas as compras realizadas neste período.7

Segundo Viana, investir em um marketplace se tornou um caminho natural, pois é um modelo de negócio onde todos os elos da cadeia ganham: o cliente que encontra produtos diferentes em uma única plataforma, os sellers que ganham relevância se unindo com as marcas e o próprio e-commerce, responsável por gerenciar essas conexões.

A antiga Mesbla, foi uma rede de lojas de departamentos que iniciou suas atividades em 1912, como filial de uma firma francesa, mas acabou decretando falência em 1999.

Nas redes sociais o clima era de um certo saudosismo pela retorno da marca. "Mesbla está voltando! Os anos 90 voltando com força", escreveu um internauta em seu Twitter.



"Era uma loja massa, muitos brinquedos ficavam disponíveis pra criançada. Só tenho recordações felizes", afirmou outro usuário.