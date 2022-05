Luciano Rodrigues Mercado Livre vai abrir mais de 4 mil vagas no Brasil

Se você está em busca de uma oportunidade de trabalho, fique de olho no Mercado Livre. A companhia pretende contratar cerca de 4 mil profissionais no Brasil até o final de 2022. Há vagas para várias áreas. As de tecnologia e logística devem absorver a maior parte das contratações. A ampliação do quadro de funcionários também contempla o Mercado Pago.

Com as 4 mil vagas adicionais, o Mercado Livre deve fechar o ano com mais de 16 mil colaboradores, número 31% maior do que o registrado em 2021. E isso só no Brasil.

Na América Latina, a companhia também vai contratar pessoal em outros seis país. O quadro geral de funcionários na região deve superar 44 mil colaboradores no término de 2022, crescimento de 46% na comparação ano a ano.

Analista de growth, desenvolvedor front-end e mais

Você pode conferir as vagas disponíveis no Mercado Livre aqui. Ao acessar o link, basta rolar a página até o final e escolher “Brasil” para conhecer as oportunidades e se candidatar a elas.

Uma rápida olhada mostra que, hoje, há vagas como:

analista sênior de growth

analista sênior de business intelligence

supervisor de investimentos em criptoativos

executivo sênior de contas

gerente de desenvolvimento de novos negócios

coordenador de transportes

desenvolvedor front-end

engenheiro pleno de machine learning

Note que, no link, também é possível consultar vagas disponíveis em outros países da América Latina, como Argentina, Colômbia e Uruguai.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

A companhia afirma que, para colaboradores de áreas administrativas, oferece um modelo de trabalho flexível. Isso significa que os funcionários podem alternar entre trabalho presencial e remoto:

"Trabalhamos de maneira remota, com opção de estar no escritório, mas também estabelecemos momentos para que os times se encontrem e co-criem o melhor lugar para trabalharem", afirmou a diretora de people do Mercado Livre no Brasil, Patrícia Monteiro de Araújo.

Investimento de R$ 17 bilhões no Brasil

Como já ficou claro, o Mercado Livre está em expansão na América Latina. O Brasil, grande como é, aparece com um mercado estratégico para esse plano.

Prova disso é que o país é o que mais tem colaboradores da companhia. Além disso, as novas contratações fazem parte de um investimento de R$ 17 bilhões que o Mercado Livre fará no Brasil no decorrer de 2022.

Além do aumento de quadro de funcionários, esse investimento será direcionado à abertura de centros de distribuição e ao aprimoramento da logística, por exemplo. Com relação a este último ponto, o Mercado Livre anunciou até uma parceria com a Gol Linhas Aéreas para acelerar entregas em todo o Brasil.

Esse é um movimento deveras interessante. Se até um passado recente o Mercado Livre reinava quase soberano por aqui, hoje, enfrenta uma concorrência forte de plataformas como Amazon e Shopee. A contratação de colaborares e um investimento tão alto deixam claro que a companhia está disposta a se manter no páreo, o que pode inclusive estimular os concorrentes a também contratarem mais.

Ah, e boa sorte para você que se candidatar a uma vaga!