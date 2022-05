MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Receita Federal espera receber 31 milhões de declarações

A Receita Federal informou que recebeu 19 milhões de declarações do Imposto de Renda até a última quarta-feira (4). Segundo os dados, 19.024.025 de contribuintes prestaram informações ao Fisco.

Devem declarar o imposto contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no último ano. Contribuintes com rendimentos isentos, ganhos de capitais e alienação também devem fazer a declaração.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

Já quem tem restituição a receber, o calendário seguirá sem alterações. Os pagamentos serão divididos em cinco lotes e serão feitos entre os dias 31 de maio e 30 de setembro.

A declaração do IR deve ser feita no site da Receita Federal ou por meio de um contador. Até o próximo dia 31, a Receita espera receber 31,1 milhões de declarações do Imposto de Renda.