Sophia Bernardes Saque extraordinário do FGTS é liberado para nascidos em fevereiro amanhã

A Caixa Econômica Federal libera neste sábado (30) o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para cerca de 3,2 milhões de trabalhadores nascidos em fevereiro. Será possível sacar até R$ 1 mil de contas ativas ou inativas do Fundo.



Os valores estão sendo liberados de forma escalonada, conforme o mês de nascimento do trabalhador. O calendário segue até o dia 15 de junho. Veja abaixo:

Divulgação Calendário do Saque Extraordinário do FGTS





O dinheiro será depositado em Conta Poupança Social Digital e poderá ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem até o dia 15 de dezembro. Caso contrário, retornará à conta do FGTS.

Os valores podem ser transferidos para outras contas da Caixa ou de outros bancos. É possível ainda realizar transações por meio do Pix, além de efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas.

Também é possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, além de fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos pagando com o QR code nas maquininhas.

Pelo aplicativo FGTS, os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício e os valores que serão depositados. O app está disponível para aparelhos Android e iOS.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Caixa pelo canais oficiais do banco, como o telefone 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, e o 0800 104 0104 para demais regiões.

Para quem possui mais de uma conta do FGTS, o saque é feito na seguinte ordem: primeiro, as contas relativas a contratos de trabalho extintos, a começar pela conta que tiver o menor saldo; em seguida, as demais contas vinculadas, também a começar pela conta com o menor saldo.

Vale lembrar que não estão disponíveis para saque os valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS, como garantia de operações de crédito de antecipação do saque-aniversário, por exemplo.

Também é válido lembrar que o dinheiro é depositado automaticamente na conta do trabalhador. É possível indicar que não deseja receber o saque extraordinário do Fundo, para que a conta não seja debitada. Para isso, basta informar no aplicativo do FGTS.

Mesmo após o depósito na Conta Poupança Social Digital, o trabalhador pode, ainda assim, optar pelo desfazimento do crédito automático, também pelo app, até 10 de novembro de 2022.

Ao todo, cerca de 42 milhões de brasileiros devem ser beneficiados, com aproximadamente R$ 30 bilhões.

No último dia 20, o saque extraordinário do FGTS havia sido liberado para cerca de 3,9 milhões de pessoas nascidas em janeiro.