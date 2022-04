Redação 1Bilhão Educação Financeira Procon-SP notifica Unimed e Qualicorp após reajustes de 80%

O Procon-SP notificou, nesta sexta-feira (29), a administradora de benefícios Qualicorp e a Central Nacional Unimed para que expliquem sobre o percentual de reajustes anuais dos planos seus beneficiários, que chega a 80%. O prazo para a resposta é dia 2 de maio, próxima segunda-feira.

O órgão recebeu queixas dos consumidores e informou que vê com preocupação os valores cobrados, que muitas vezes impedem a manutenção dos contratos firmados ou impossibilitam a contratação dos serviços.

As solicitações feitas pelo Procon-SP às operadoras abrangem a apresentação de uma planilha demonstrativa relativa aos reajustes de 80%, com identificação das carteiras impactadas e número de vidas afetadas.

A Qualicorp deverá ainda indicar se há outras operadoras além da Central Nacional Unimed que aplicarão o reajuste questionado.

As companhias precisam informar quais são os itens que compõem o valor do boleto cobrado do cliente, discriminando-os e apontando quais recursos são destinados ao custeio administrativo, quais se destinam ao custeio da rede médico-hospitalar e o percentual de cada um em relação ao montante final.

A relação de custo administrativo em comparação ao custo médico-hospitalar de todos os planos comercializados também deverá ser esclarecida.

As empresas precisam informar ao órgão se ofereceram medidas conciliatórias aos consumidores que não têm condições de arcar com o reajuste aplicado.