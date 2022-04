Twitter/Reprodução Jeff Bezos perde US$ 13 bilhões

Jeff Bezos perdeu US$ 13 bilhões em poucas horas nesta sexta-feira (29), depois das ações da Amazon, empresa que fundou, caírem 8% nas negociações de pré-mercado na Bolsa de Nova York, segundo a Bloomberg.



A queda aconteceu depois da Amazon ter divulgado, na noite de quinta-feira (28), o resultado financeiro do último trimestre, que registrou o primeiro prejuízo trimestral da empresa desde 2001.

Atualmente, Bezos é a segunda pessoa mais rica do mundo, ficando atrás apenas de Elon Musk. De acordo com a Bloomberg, sua fortuna é estimada em US$ 169 bilhões.

No último trimestre, a Amazon registrou prejuízo líquido de US$ 3,8 bilhões, em comparação com lucro de US$ 8,1 bilhões no mesmo período do ano passado.