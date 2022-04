Reprodução/Instagram - 26.04.2022 Elon Musk vende ações da Tesla

Elon Musk vendeu US$ 4 bilhões de ações da Tesla poucos dias após anunciar que compraria o Twitter . De acordo com documento apresentado a órgãos reguladores americanos divulgado pela Bloomberg, o bilionário se desfez de 4,4 milhões de ações.



O relatório sobre a venda das ações foi divulgado na noite de quinta-feira (28) e, depois disso, Musk afirmou, através de sua conta no Twitter, que "nenhuma nova venda de ações da Tesla está planejada depois de hoje".

Desde que Musk anunciou que compraria o Twitter, o valor de mercado da Tesla foi reduzido em US$ 275 bilhões, diante do medo de que o bilionário vendesse suas ações para ter condições de pagar o valor oferecido ao Twitter.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

Nos últimos seis meses, Musk vendeu mais de US$ 20 bilhões em ações da Tesla. Na manhã desta sexta-feira (29), os papeis da empresa estavam em alta de 3% nas negociações do pré-mercado.