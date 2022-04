Redação 1Bilhão Gasolina bateu recorde após subir pela terceira semana seguida

O preço da gasolina subiu pela terceira semana seguida, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP). O valor médio do litro passou de R$ 7,270, na semana passada, para R$ 7,283, nessa semana. Avanço de 0,17%. No ano, o aumento chega a 9,19%.

Já o diesel subiu pela segunda semana seguida, passando de R$ 6,60 para R$ 6,61. É uma alta de 0,15%. Desde janeiro, o avanço ficou em 23,62%. Já o gás de botijão (GLP) ficou praticamente estável, em R$ 113,50. No ano porém, o aumento está em 10,9%.

A Petrobras disse nesta sexta-feira que vai reajustar os preços de venda de gás natural para as distribuidoras de todo o país em 19%, em média. Os novos valores começam a valer a partir de domingo.





Leia Também

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

No Rio, segundo comunicado da Naturgy, a alta para os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio será em média de 3,59% para o segmento residencial e de 3,77% para o setor comercial. Além disso, há reajuste de 11,60% para os postos de GNV, mas os percentuais podem variar por posto.

Segundo a ANP, o preço do GNV subiu de R$ 4,754, na semana passada, para R$ 4,774 essa semana - avanço de 0,42%. No ano, a alta na bomba ficou em 9,9%.