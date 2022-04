Pedro Knoth Bolsonaro diz que há "impasse" sobre reajuste a servidores

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (29) que há um "impasse" sobre o reajuste de servidores federais. De acordo com Bolsonaro, a proposta de um aumento linear de 5% a todos os funcionários "desagrada a todo mundo".

Em entrevista à rádio Metrópoles, de Cuiabá (MT), o presidente lembrou que a primeira alternativa do governo era dar reajuste apenas para policiais e agentes penitenciários, mas que houve insatisfação de outras carrerias e ameaças de judicialização.

Segundo ele, surgiu a possbilidade do reajuste linear, mas também houve insatisfação:

"Apareceu uma outra oportunidade, que parece que desagrada todo mundo, a possibilidade de dar 5% para todo mundo. Desagrada a todo mundo essa possibilidade".

Bolsonaro disse que outra alternativa é, além do reajuste de 5%, também equiparar as carrerias da Polícia Rodoviária Federral (PRF) com a Polícia Federal (PF).

"Está nesse impasse criado. O que apareceu, outra possibilidade agora, que vai desagradar a Polícia Federal. Mantém 5% para todo mundo e faz a isonomia dos policiais rodoviários federais com os agentes da Polícia Federal, que há um certo distanciamento ali".

O presidente reconheceu, contudo, que isso pode desagradar a PF e pediu sugestões de alternativas.

"Isso, da minha parte, eu faço agora. Como vai se comportar a Polícia Federal? Ela vai dizer que está contra, não quer, o que vai acontecer? Peço a todos que estão ouvindo, (que) se coloquem no meu lugar e apresentem alternativas. Eu quero ajudar a todos os servidores no Brasil".