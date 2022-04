Reprodução/Instagram - 26.04.2022 Elon Musk brinca sobre comprar Coca-Cola

Depois de fazer uma oferta de compra bem-sucedida do Twitter no valor de US$ 44 bilhões, o bilionário Elon Musk brincou a respeito da possibilidade de comprar a Coca-Cola.



Em seu perfil no Twitter, Musk escreveu: "A seguir, vou comprar a Coca-Cola para colocar a cocaína de volta". O empresário se referiu à receita original do refrigerante, lançado em 1886. Na época, a bebida era vendida como um tônico usado para problemas de saúde e tinha uma porção mínima de extrato de folhas de cocaína.

A piada, porém, deve ficar apenas no âmbito do humor. De acordo com a Bloomberg, a Coca-Cola tem valor de mercado de US$ 284 bilhões, muito acima do valor que Musk vai pagar pelo Twitter.

Atualmente, o empresário é a pessoa mais rica do mundo, com fortuna estimada em US$ 253 bilhões.