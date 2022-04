Luciano Rocha Tesla

Com a queda de US$ 126 bilhões no valor de mercado da Tesla na terça-feira (26), a fortuna de Elon Musk também diminui. Segundo a agência de notícias Bloomberg, o fundador da fabricantes de carros elétricos acordou com menos US$ 40 bilhões hoje.

As ações da Tesla desabaram 12% ontem, com preocupações de que Musk venda parte de suas ações na companhia para viabilizar a compra do Twitter. No acordo fechado com a rede social, o bilionário prevê usar US$ 21 bilhões do próprio bolso na aquisição.

A montadora perdeu mais de US$ 275 bilhões em valor de capitalização desde 45 de abril, quando Musk revelou ter ampliado sua fatia na empresa. É uma queda de quase 23%. Com tamanho recuo, a participação do empresário na Tesla - que é de 17% - encolheu mais de US$ 40 bilhões.