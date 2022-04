Divulgação/Burger King Lanches e batatas serão vendidos a R$ 6 para quem apresentar título de eleitor

A rede fast-food Burger King anunciou nesta semana que oferecerá descontos em alguns lanches para consumidores que apresentarem o título de eleitor na hora do pedido. A medida visa incentivar a votação de jovens e idosos nas eleições deste ano.

Segundo a marca, os lanches custarão R$ 6. Entre os produtos englobados na promoção estão a Batata Média, BK Mix Brownie ou Ovomaltine, Rodeio, Chicken Jr., Onion Rings média, entre outros.

A campanha começou na quarta-feira (27) e irá até sexta-feira (29). Para ter acesso a oferta, o consumidor deverá apresentar o próprio título de eleitor ou alguma evidência que está em processo para tirar ou regularizar, nos balcões dos restaurantes do Burger King.

"No BK, nós escolhemos falar sobre temas emblemáticos e de relevância social. Esse é um posicionamento que assumimos como marca, compreendendo que a nossa voz e o nosso espaço são essenciais para debates socialmente pertinentes. Não estamos aqui para escolher lados, mas sim, ressaltar o quão importante é o voto dos cidadãos – que são o nosso público – para que possamos evoluir, cada dia mais, como País. Todos precisam fazer a sua parte e é justamente esse movimento positivo que queremos estimular. Para ter um Brasil do seu jeito, cada eleitor precisa fazer sua parte", explica Juliana Cury, Diretora de Marketing e Inovação da BK Brasil.

O BK não estendeu a campanha para entregas delivery, totens ou aplicativo. A campanha também é dedicada apenas para algumas lojas da rede. Você pode conferir todas neste link.