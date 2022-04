Marcelo Camargo/Agência Brasil - 01.02.2021 Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP)

Em reunião com servidores federais, realizada na tarde desta terça-feira (26), a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados se comprometeu a articular audiência das categorias com o presidente da Casa, Arthur Lira, e audiência pública na Câmara para debater a questão salarial apresentada pelos servidores.

O encontro, chefiado pelo deputado Alencar Santana (PT-SP), líder da minoria na Câmara, teve a participação de parlamentares que integram a liderança, além de representantes do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) e do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe).

A reunião foi proveitosa para manter aberto o diálogo entre o Legislativo e os servidores, nas palavras do líder da minoria.

"Todos colocaram que (esse) é um governo que não tem diálogo, não tem proposta e que tem sistematicamente trabalhado para enfraquecer o serviço público", afirma o parlamentar.

Além da tentativa de reunião com o presidente da Casa, a minoria vai atuar para que aconteçam audiências públicas no plenário da Casa ou organizada junto com a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Também será estudado um ato dos servidores federais na Câmara dos Deputados, em maio.