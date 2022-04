MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Além das conhecidas ferramentas online, o candidato pode optar pelos aplicativos gratuitos e atualizar as informações a qualquer hora

Com a taxa de desemprego em 11,1%, segundo a última divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílios (Pnad), a criatividade e o conforto se tornam fortes aliadas na hora de construir um currículo que chame a atenção dos recrutadores, com poucos toques no celular.

Além das conhecidas ferramentas online, o candidato pode optar pelos aplicativos gratuitos e atualizar as informações a qualquer hora. Especialistas ouvidos pelo EXTRA explicam as melhores formas de aproveitar as funções das plataformas, sem perder o cuidado na hora de atualizar as informações.

Os aplicativos, assim como as ferramentas digitais, podem ajudar o candidato que quer encontrar um formato simples e prático de elencar as informações importantes, como experiências anteriores, formação e objetivo profissional.

Nesse quesito, os editores de texto ainda são os preferidos dos especialistas em recrutamento e em RH, como o Google Docs e o Microsoft Word, disponíveis tanto em app quanto pelo celular. Com modelos já prontos, basta o candidato preencher com os dados pessoais e salvar em PDF.

Quem for se candidatar a uma vaga com perfil mais criativo, ou mesmo preferir se aventurar com ferramentas que dão mais liberdade para a edição, pode recorrer a aplicativos como Canva e Meu Currículo. Além de disponibilizar os templates para preencher, o candidato pode construir um modelo do zero, com mais possibilidades de cores e estruturas, e salvar também em PDF.

Para quem não sabe por onde começar pelos apps, uma boa saída é observar os modelos formulados em páginas de bancos de currículos, como pelo 99jobs, Gupy e Recrutai, plataformas de recrutamento de pessoas. Não é possível baixar o conteúdo pelo site, mas serve de inspiração até para compreender qual a melhor forma de elencar as informações. É o que aponta a presidnete da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro (Abrh-RJ), Lucia Madeira:

"A inteligência artificial das plataformas vai formatando um esqueleto de currículo conforme a pessoa for preenchendo, quando for se inscrever em uma vaga pela plataforma. Ele pode, então, visualizar o documento e usar de inspiração."

Atenção aos templates feitos direto em apps

Apesar dos atrativos de montar um currículo por aplicativo, especialistas indicam as ferramentas clássicas, como o Google Docs e o Microsoft Word. As aplicações que geram automaticamente um material ou permitem a edição personalizada das informações não são as mais eficientes para envio geral de currículos.

A especialista em recrutamento e seleção Aline Sousa afirma que, como as plataformas apenas permitem a formatação por caixas de texto, o conteúdo do currículo pode não conseguir ser lido por grandes sites de recrutamento, que usam robôs e inteligência artificial para mapear os currículos de interesse:

"As caixas de texto aparecem como imagens, e o robozinho não consegue selecionar as palavras para poder fazer uma classificação. Muitas vezes, ele passa como um simples borrão pelo robô."

No entanto, se o currículo for enviado por e-mail ou em caso de indicação para a vaga, o candidato pode usar templates, como os disponíveis no Canva e no Meu Currículo.

No currículo, evite colocar dados sensíveis

Dentro e fora dos apps, o recomendado é que os candidatos tomem cuidado com as informações, aponta a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro (Abrh-RJ), Lucia Madeira. Dados como detalhes do endereço e números de RGe CPF devem ficar de fora.

"Nenhuma dessas informações é importante para um currículo, e nem sabemos onde o currículo vai parar", afirma Lucia Madeira, que destaca também cuidados com aplicativos desconhecidos que apresentam oferta comercial ou versão premium, todas pagas.

Na lista de prioridades do currículo, especialistas em recrutamento e RH destacam que devem incluir: cerca de 3 competências (experiência com planilhas, por exemplo); a formação escolar, com os dois cursos mais relevantes para a vaga que está pleiteando; o objetivo profissional, adaptado também à vaga; resumo sucinto no começo do currículo, apenas com as capacidades técnicas; e proficiência em línguas estrangeiras.