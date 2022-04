Wikimedia Commons Santander fará leilão de imóveis residenciais e comerciais com direito a descontos

O Banco Santander vai leiloar 49 imóveis comerciais e residenciais em dez estados, com valores entre R$ 41,8 mil e R$ 6,8 milhões e desconto de até 60%. A venda será realizada no Superbid Marketplace, no formato online, na próxima quinta-feira, dia 28, para lotes comerciais, e no dia 29, para residenciais.

Os interessados vão encontrar oportunidades de casas, apartamentos, salas, galpões, chácaras e terrenos espalhados pelas regiões Sul, Nordeste e Sudeste — que concentra a maior quantidade de imóveis para leilão, 32, sendo 13 no Rio de Janeiro. Também podem achar imóveis em Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

Quem quiser se mudar para a Região Metropolitana do Rio pode encontrar um apartamento de 182m² a partir de R$ 385,8 mil, 45% abaixo do preço avaliado, em Niterói, ou um compacto apartamento de 65m² na cidade maravilhosa por R$ 210,2 mil, 40% abaixo da avaliação.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

Já quem procura um imóvel comercial para investir, a cartela de possibilidades permite sonhar com uma sala comercial de 554m² em Santos por R$ 2,9 milhões, ou uma de 42m² em Recife, com investimento a partir de R$ 276,3 mil. Se quiser o mais caro à disposição, o lugar certo é no Rio de Janeiro, onde antes funcionava uma concessionária de automóveis, à venda por R$ 6,8 milhões.

Todos os imóveis à venda estão com débitos de condomínio e IPTU pagos até a data do leilão, e o Santander, banco que organiza o evento, oferece vantagens no pagamento, a depender do tipo desejado. Para os residenciais, o cliente pode financiar até 80% do valor em até 420 meses, enquanto no caso de salas comerciais, o limite para financiamento é de 360 meses. Lotes e terrenos devem ser comprados à vista.