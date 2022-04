Divulgação Caixa Tem

O saque extraordinário de R$ 1 mil do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) começa nesta quarta-feira, mas a Caixa Econômica Federal alerta: o dinheiro só chega ao trabalhador que optar pelo saque por meio do aplicativo Caixa Tem.

Nessa plataforma da Caixa, contas serão criadas automaticamente em nome dos trabalhadores com direito a fazer o saque, mas é preciso se cadastrar para ter acesso via aplicativo.

Depois de acessar o aplicativo do FGTS, os usuários têm a opção de cadastrar contas de outros bancos para fazer saques da conta vinculada do FGTS, levantando dúvidas entre os usuários.

Muita gente pensou que poderia receber o saque extraordinário em suas contas bancárias cadastradas. Mas a Caixa esclareceu na terça-feira que as contas de outros bancos só podem ser usadas em outras possibilidades previstas de saque do FGTS em condições normais, como os de doença, demissão e aposentadoria.

Para o Saque Extraordinário, não há outra saída. Será preciso acessar o Caixa Tem e só depois transferi-lo para o banco da sua preferência.

No site da Caixa, o trabalhador vai poder clicar no ícone Saque Extraordinário para ser informado sobre o número da conta criada no Caixa Tem para a movimentação do dinheiro.

Se o beneficiário realizou o Saque Emergencial em 2020, já possui conta, senha e acesso. Se não, é preciso se cadastrar no aplicativo.

Veja o passo a passo para se acessar o Caixa Tem

1 - Baixe o app

Para isso, é só acessar a Google Play Store, se o seu celular usa o sistema operacional Android, ou a Apple Store, se é dono de um iPhone. Baixe o aplicativo Caixa Tem, com a atenção de que se trata do app oficial da Caixa.

2 - Acesse

O acesso é feito com o seu CPF e uma senha numérica que você irá cadastrar na primeira vez que usar o app.

3 - Confirme o seu celular



No seu primeiro acesso, você irá receber um código em uma mensagem SMS para confirmar sua identificação no aplicativo. Basta informar o número do seu telefone e depois digitar o código recebido dentro do app.

4 - Explore os serviços

Depois de acessar, é só clicar no serviço que você deseja. Para pesquisar o saldo, o usuário terá que pedir um novo código via SMS. É possível transferir o dinheiro, fazer pagamentos de boletos ou contas.

Saiba o que fazer em caso de problemas no acesso



Meu acesso está bloqueado.

Já houve casos em que terceiros conseguiram acessar o aplicativo Caixa Tem, cadastrando e-mail, CPF e senha em nome dos verdadeiros beneficiados. Se o acesso estiver bloqueado, é preciso procurar uma agência da Caixa.

Informei o CPF na tela inicial e aparece a mensagem “Verifique sua solicitação”.

Em geral, essa mensagem direciona o usuário para consultar meu Auxílio Brasil/FGTS. Neste caso, é necessário consultar a situação do seu benefício nos aplicativos ou sites indicados na página inicial.

A situação “Aprovado” no site deve indicar o uso do Caixa Tem para que você consiga acessar. É importante verificar também a data em que o crédito vai estar disponível no Caixa Tem para movimentação.



Coloco o CPF para acessar o app Caixa Tem e quando clico em “Entrar” aparece a mensagem para procurar uma agência da Caixa.

Isso acontece quando são identificados problemas no cadastro realizado para acesso ao Caixa Tem. Para resolver, é necessário dirigir-se uma agência da Caixa com seu documento de identificação e pedir a regularização do cadastro.

Quando tento acessar o aplicativo, é apresentada uma mensagem de que há muitos CPFs cadastrados no meu celular.



Isso acontece quando mais de uma pessoa usou o mesmo celular para acessar a conta no Caixa Tem. Por questões de segurança, há limite de quantidade de pessoas usando o mesmo celular. Nesse caso, é preciso pedir, em uma agência da Caixa, a exclusão do CPF que não precisa acessar o Caixa Tem a partir do aparelho celular que você usa.

Lembre-se sempre de levar um documento de identificação pessoal e os números dos CPF que deverão ser excluídos.

Quando tento acessar é apresentada mensagem de que o CPF está cadastrado em muitos celulares.

Essa mensagem significa que o CPF acessou o app Caixa Tem em mais de um celular. Por questões de segurança, uma mesma pessoa (CPF) não pode acessar a conta em diversos celulares, por isso há limite de quantidade de celulares que podem ser utilizados por um mesmo usuário.

Nesse caso, é preciso ir a uma agência da Caixa, informar que recebeu essa mensagem e pedir a exclusão dos celulares que você não mais usará para acessar o Caixa Tem. Lembre-se sempre de levar um documento de identificação pessoal.



Estou tentando liberar o acesso e o código nunca é enviado ao meu telefone.

É preciso verificar se o número do telefone informado no momento do cadastro está correto. Para resolver, é só pedir a alteração do telefone no cadastro em uma agência da Caixa.