Ana Carol Soares Burger King pode mudar nome no Brasil

A administração do Burger King propôs mudar o nome da marca no Brasil para Zamp S.A., como informou a empresa em comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nesta terça-feira (19). A proposta será analisada em assembleia geral ordinária e extraordinária, marcada para o dia 29.



A mudança "busca promover a construção de uma nova marca corporativa que comporte o conceito de uma operação multimarcas", de forma a transmitir o que a empresa acreditar ser: "um conjunto de negócios com imagem, cultura e reputação que alavanca nossas marcas, gerando valor para investidores, colaboradores e clientes", diz a empresa.

"Este é um movimento importante de uma jornada em que temos como foco o crescimento das nossas marcas [Burger King e Popeye's] com muita energia e apetite, por meio da qual pudemos gerar resultados de forma eficiente e construir um portfólio ainda mais autêntico", completa.

O BK já controla o site e a marca nova no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

"[Zamp é] Um nome para uma marca forte, que carrega nossa cultura, inspira nossa gente e reforça a importância de realizar feitos com impacto. Com a nova marca, fortalecemos a representatividade de todo o nosso portfólio, e nos posicionamos como uma operadora de restaurantes cuja personalidade parte do nosso negócio e constrói uma marca corporativa autêntica, eficiente, curiosa, de crescimento e de transformação", diz o comunicado.