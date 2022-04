Ana Marques Google, OLX e outras abrem 250 vagas de emprego e estágio em tecnologia

O compilado de vagas desta semana conta com empresas de peso, incluindo o Google , que está buscando estudantes para compor seu time de estagiários no Centro de Engenharia de Belo Horizonte. A OLX também está com oportunidades em aberto para gerente de engenharia, desenvolvedores de software, DevOps, entre outros. Veja mais detalhes sobre estas e mais posições nas linhas a seguir.

Google abre programa de estágio em Engenharia

Estudantes que estejam cursando bacharelado, mestrado ou doutorado em Ciência da Computação ou área técnica relacionada, em uma universidade brasileira, podem concorrer a uma vaga no processo seletivo do estágio em Engenharia do Google, que tem duração de 14 semanas.

No projeto, que tem duas datas de início (agosto de 2022 e janeiro de 2023), os estagiários poderão trabalhar junto ao time de profissionais do Google para encontrar soluções de ciência da computação, desenvolver sistemas e colaborar em mais projetos com impacto universal.

O programa acontece de forma híbrida, com a parte presencial no Centro de Engenharia do Google em Belo Horizonte, MG. A seleção é feita 100% online.

As inscrições ficam abertas até o dia 25 de abril de 2022 , e você pode se candidatar por meio destes links:

Ampla concorrência;

Pessoas negras;

Pessoas com deficiência.

OLX tem 160 vagas de emprego em tecnologia

Com posições em aberto para as áreas de Produto e Engenharia, a OLX adota o modelo Remote First, que prioriza o trabalho remoto, mas permite que os funcionários que desejem trabalhar presencialmente possam ir aos escritórios até duas vezes por semana.

As vagas para gerente de engenharia, gerente de produto, desenvolvedor de software (back-end ou front-end) e DevOps — entre outras — podem ser ocupadas por pessoas de todo o Brasil.

Você pode saber mais informações sobre cada vaga e realizar a sua candidatura pela página de carreira da OLX.

Keyrus busca gerente de projetos e analistas

A Keyrus é uma consultoria global especializada em inteligência de dados e transformação digital. A empresa tem mais de 60 vagas abertas no país, incluindo posições para gerente de projetos, engenheiro de dados, analista de qualidade de dados, entre outras.

Com selo Great Place To Work, a companhia é bem avaliada por seus funcionários, e oferece benefícios como a Keyrus Academy, universidade corporativa com cursos gratuitos de desenvolvimento profissional e pessoal, e curso de conversação de inglês gratuito para níveis básico, intermediário e avançado.

Para se inscrever em uma das vagas disponíveis, basta acessar este link.

BK Master, dona do Burger King, tem vagas em tech

O grupo BK Master, que é dono das marcas Burger King e Popeyes no Brasil, está com oportunidades de emprego para profissionais de tecnologia. São 10 vagas para trabalhar no escritório de Barueri, em São Paulo, em modelo híbrido, com horário flexível. As posições em aberto contemplam as áreas de engenharia de software, dados e produto.

Os candidatos selecionados trabalham em regime CLT com benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-alimentação/refeição, Gympass, seguro de vida, assessoria financeira, jurídica e psicológica, entre outros.

Você pode encontrar mais informações sobre cada vaga no LinkedIn da empresa. Já as inscrições podem ser feitas via bot de atendimento no WhatsApp por meio do número (11) 94317-6360.

MadeiraMadeira tem 25 vagas de estágio

A empresa unicórnio MadeiraMadeira abriu 25 vagas para seu programa de estágio, o Legacy Maker. Podem se inscrever os universitários da área de tecnologia, como desenvolvimento, infraestrutura, dados, produtos e design.

O processo tem cinco etapas até o conhecimento das pessoas selecionadas, passando por desafios online, dinâmicas e entrevistas. Os estagiários começam a jornada na empresa em junho de 2022.

Entre os benefícios, estão vale-refeição/alimentação, plano de saúde e odontológico, Gympass, convênio com universidades e escolas e horário semi-flexível.

As inscrições podem ser feitas até 20 de abril de 2022 por meio deste site.

Vagas de emprego no Tecnoblog

Ainda não encontrou a vaga certa? Vale lembrar que o Tecnoblog também está contratando. Se você quer fazer parte do maior veículo independente de tecnologia no Brasil, confira as posições abertas em comunicação e tecnologia.

