Pedro Knoth Elon Musk diz não ter onde morar e estar dormindo na casa de amigos

Elon Musk é o homem mais rico do mundo, mas declarou que, no momento, não tem onde morar. E descreveu praticamente uma rotina de couchsurfing (o costume de viajar hospedando-se no sofá de amigos)

Em uma entrevista dada a Chris Anderson, líder do site de palestras TED, Musk afirmou que não tem sua própria casa e tem se dividido entre casas de amigos.

"Eu sequer tenho uma residência própria atualmente. Estou literalmente ficando nas casas de amigos", disse Musk em um trecho do vídeo da entrevista que foi publicada pelo TED nesta segunda-feira.



O executivo afirmou que, se vai para a Califórnia, por exemplo, ele alterna entre os quartos de hóspedes de conhecidos. No estado americano fica a maior parte dos engenheiros da Tesla, sediada no Texas.

Ele também afirmou que não possui um iate ou tira férias fabulosas. Musk disse não ter um alto consumo pessoal, mas descreveu como único luxo que se permite o avião particular:

"Se eu não usar o avião, tenho menos horas para trabalhar."

A resposta do bilionário sobre sua rotina habitacional nada convencional foi uma forma de responder a uma pergunta sobre o mal-estar provocado pela desigualdade que gera multibilionários como ele em meio ao aumento da pobreza no mundo.

"Certamente seria muito problemático se eu estivesse gastando bilhões de dólares por ano em consumo pessoal, mas não é o caso", afirmou Musk.