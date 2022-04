Reprodução/Maxar Technologies Navio preso no Canal de Suez no ano passado

Depois de ficar por um mês encalhado na Baía de Chesapeake, na costa leste dos Estados Unidos, o navio porta-contêiner Ever Forward, da Evergreen Marine, voltou a flutuar neste domingo (17). As informações são da AFP.



O caso aconteceu um ano depois do navio Ever Given, também da Evergreen, ter ficado preso no Canal de Suez . Na ocasião, o importante canal foi bloqueado, atrasando mais de 400 navios.

No caso atual, o Ever Forward estava indo de Baltimore a Norfolk quando encalhou em cerca de seis metros de lama, no dia 13 de março. A hidrovia não foi bloqueada por conta do travamento.

Antes do navio voltar a flutuar, na manhã deste domingo, quase 500 dos 5 mil contêineres a bordo já haviam sido removidos para aliviar o peso do navio. Há quase um mês, a Guarda Costeira dos EUA tentava desencalhar o Ever Forward. O navio tem 335 metros de comprimento e capacidade de transportar quase 12 mil contêineres.