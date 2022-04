Unsplash/Kai Wenzel Google abre vagas de estágio

O Google anunciou nesta sexta-feira (8) que está abrindo vagas de estágio no Brasil. Os candidatos podem se inserir na área de negócios, no escritório da empresa em São Paulo, ou na área de engenharia de software, em Belo Horizonte.



Em ambos os casos, os selecionados trabalharão em modelo híbrido, indo apenas em alguns dias da semana presencialmente. O processo seletivo será 100% online.

O Google afirma que busca candidatos com capacidade analítica, interesse em resolver desafios, interesse no digital, habilidades organizacionais e capacidade de atuar em ambientes diversificados. "Valorizamos pessoas que têm mais chances de demonstrar seu potencial em diversas áreas, o que é muito importante para alcançar essa pluralidade de perfis que impactam diretamente a forma como a empresa opera", afirma Bruna Seibert, gerente de programas de estágio do Google.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia



Leia Também

Estágio em negócios

As inscrições para vagas de estágio em negócios ficam abertas até o dia 25 de abril e são destinadas a estudantes de qualquer curso de gradução, desde que estejam no último ano. O programa tem duração de seis meses, tempo em que os estagiários poderão trabalhar em diversas áreas como vendas, marketing, suporte e soluções para clientes, finanças e jurídico. As inscrições estão abertas neste site .

Estágio em engenharia de software



Já para se candidatar para as vagas em engenharia, é necessário estar cursando bacharelado, mestrado ou doutorado em Ciência da Computação ou área técnica relacionada, com previsão de formatura entre dezembro de 2022 e julho de 2023. Também é preciso ter experiência em programação em uma ou mais das seguintes linguagens: C, C++, Java, JavaScript ou Python.

O programa de estágio em engenharia tem duas datas de início: agosto de 2022 e janeiro de 2023. O período de duração é de 14 semanas. Há canais dedicados para inscrições de pessoas negras e pessoas com deficiência .