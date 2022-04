Pixabay Filhas de Putin podem sofrer sanções, avalia União Europeia

A União Europeia (UE) estaria considerando incluir as duas filhas do presidente da Rússia, Vladimir Putin, em sua lista de sanções em decorrência da guerra na Ucrânia. A informação foi divulgada na noite desta terça-feira (5) pelo Wall Street Journal, citando fontes diplomáticas.

Segundo os relatos, o bloco também planeja impor restrições a dezenas de oligarcas russos, políticos, funcionários e suas famílias, além de congelar seus bens. "A UE está tentando responder ao assassinato de civis ucranianos por soldados russos", diz uma das fontes.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

O líder do Kremlin tem duas filhas, Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova, resultantes do casamento com sua ex-mulher Lyudmila Shkrebneva. Estas são as únicas que o presidente russo assume publicamente, apesar de haver relatos que ele tem outros quatro filhos - dois meninos e duas meninas gêmeas - com a ex-campeã olímpica de ginástica, Alina Kabaeva.

Até agora, os 27 Estados-membros ainda não aprovaram o novo pacote de sanções, que segundo o poder Executivo da UE, prevê o embargo à importação de carvão russo, proibição que pode custar 4 bilhões de euros por ano a Moscou, e o veto ao acesso de navios da Rússia a portos da UE, com exceção apenas para embarcações de transporte de alimentos, ajuda humanitária e commodities de energia.