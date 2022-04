Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Ministério da Economia

A equipe econômica ainda trabalha para conseguir aprovar dois projetos estruturais neste primeiro semestre: a MP 1.085, que cria um sistema para cartórios adotarem serviços eletrônicos, e o Marco Legal das Garantias, com novas regras que flexibilizam o uso de garantias na concessão de crédito para estimular a retomada da economia. Os projetos, ainda de 2021, estão pendentes da indicação de relatores na Câmara, mas o time de Paulo Guedes está confiante na aprovação.

A avaliação da secretária de Competitividade e Produtividade, Daniella Marques, é de que a janela partidária atrapalhou o andamento da proposta e também uma discussão sobre a possibilidade de unir os dois textos, o que acabou descartado.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

"O presidente Lira tem vocalizado que essa pauta é essencial, os líderes também, e a gente está apoiando. Então agora é parte do tempo regimental. Esse atraso (na tramitação) foi porque a gente tentou fazer um esforço conjunto para reintegrar os projetos. Por segurança, achamos melhor tramitar separado", explicou.



A expectativa é de que os projetos avancem ainda no primeiro semestre, uma vez que a MP perde a validade em junho. Para isso, a secretária aposta na interlocução com os parlamentares

Leia Também

A pasta também aposta no avanço do projeto que fortalece o Pronampe e complementaria uma nova medida provisória, que está em fase final de tramitação no Planalto. A demora para a publicação dessa MP é justificada pela necessidade de uma análise minuciosa por causa do ano eleitoral.

Em relação à reforma tributária – a PEC 110, que promove uma reforma ampla dos impostos de consumo, deve estar na pauta da CCJ do Senado na quarta-feira – a secretária disse que o governo participou do amadurecimento do debate, mas pondera que há um desafio muito grande para concretizar a reforma nesse ano:

"Quem dá o timing das reformas é a política", afirmou a secretária, lembrando uma frase de Guedes.