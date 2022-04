Reprodução/Wikimedia Commons Táxi fica mais caro a partir de amanhã (2) em São Paulo

O valor da tarifa de táxi na capital paulista irá aumentar a partir deste sábado (2). Os novos preços foram autorizados pela Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana (Senatram) e pelo Departamento de Transportes Públicos (DTP) da prefeitura.

Para táxi comum, rádio táxi, táxi preto e táxi especial, a bandeirada (valor inicial da corrida) passará de R$ 4,50 para R$ 5,50; a tarifa quilométrica (valor por quilômetro rodado), de R$ 2,75 para R$ 4,00; e a tarifa horária (quando o carro fica parado ou circula a menos de 15 quilômetros por hora), de R$ 33,00 para R$ 49,00. Já no táxi luxo, a bandeirada subirá de R$ 6,75 para R$ 8,25; a tarifa quilométrica, de R$ 4,15 para R$ 6,00; e a tarifa horária, de R$ 49,50 para R$ 73,50.

Segundo a prefeitura, os valores foram ajustados após sete anos sem alterações, abaixo da inflação acumulada no período. "No período, a inflação acumulada, medida pelo IPCA [Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo] foi de 53,09%. Os novos valores fixados, portanto, estão abaixo da inflação acumulada no período", destacou a administração municipal em nota.

Até que todos os taxímetros sejam adequados às novas tarifas, os taxistas deverão, obrigatoriamente, prestar o serviço dispondo de duas tabelas de conversão no interior do veículo. Atualmente há 36.738 táxis ativos credenciados na cidade de São Paulo.