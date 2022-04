Chineses inventaram o vírus da Covid-19?

No final de abril de 2021, Guedes disse que a China “inventou” o vírus da Covid-19 e que a vacina do país asiático “é menos efetiva do que a americana”. Até hoje, mais de 6 milhões de pessoas já morreram pela doença no mundo todo. Só no Brasil, foram 660 mil mortes. Autoridades de saúde também já comprovaram que todas as vacinas disponíveis no mercado são seguras e eficazes contra o coronavírus.