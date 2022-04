Brasil Econômico Agricultura abre concurso com 60 vagas e salário de R$ 8,3 mil

O Ministério da Agricultura abriu um concurso com 60 vagas temporárias para profissionais com ensino superior. Além disso, há outras 300 para formação de cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 8,3 mil.

As oportunidades estão distribuídas entre as seguintes ocupações:

Analista de dados (9);

Especialista em governança de dados (2);

Analista em Business Intelligence (5);

Cientista de dados (2);

Especialista em big data (2);

Engenheiro de IA (2);

Analista em interoperabilidade (9);

Arquiteto em soluções (3);

Especialista em DevOps (2);

Analista de infraestrutura de TIC (6);

Analista de processo (1);

Analista de negócios (14);

Analista de segurança da informação (3).

A carga horária é de 40 horas semanais, e os aprovados deverão atuar em Brasília (DF).

As inscrições seguem até o dia 2 de maio no site da banca organizadora. A taxa é de R$ 44.

O edital pode ser conferido neste link.