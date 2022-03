Guia do Investidor Procon-RJ dá 5 dias para Santander explicar propaganda inadequada

Banco Santander foi notificado pelo Procon Carioca nesta quarta-feira (30) para esclarecer sobre alguns anúncios divulgados pela instituição que dão margem a interpretação errada. A propaganda com o tema "Desendivida", promete fornecer crédito para os consumidores saírem de suas dívidas, no entanto, após uma analise do órgão, o termo da ação pode dar a falsa impressão de o consumidor não terá mais dívidas, o que não é verdade.

Segundo a nota do Procon, o Santander terá um prazo de cinco dias, para apresentar informações sobre o programa. O órgão constatou que o fornecedor está "prometendo desendividar o consumidor, sugerindo que ele não terá mais dívidas, o que não é verdade, já que se trata de uma contratação de empréstimo e, portanto, a aquisição de uma nova dívida, só que, desta vez, com o Santander", disse em nota.

"O banco está oferecendo um serviço ao consumidor por meio de uma propaganda inadequada", esclarece Igor Costa, diretor executivo do Procon Carioca.

O Santander deverá esclarecer quais são os regulamentos do programa e juntar documento comprobatório. Além disso, terá que explicar quais são os canais utilizados pela fornecedora para divulgação/anúncio do programa, se assegura que a taxa de juros oferecida ao consumidor será menor que a taxa de juros da dívida que será paga e juntar minuta do contrato com o consumidor.

Procurado pelo DIA, o Santander informou que não foi notificado até o momento.