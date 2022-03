Felipe Moreno Dívida pública subiu em fevereiro, segundo dados do Tesouro Nacional

O estoque da dívida pública federal (DPF) fechou fevereiro em R$ 5,730 trilhões, uma alta de 2,03% em relação a janeiro. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quarta-feira. Em janeiro, o estoque era de R$ 5,616 trilhões.

O aumento de R$ 114,1 bilhões no estoque da DPF em relação a janeiro é explicado pela correção de juros de R$ 36,1 bilhões e pela emissão líquida de R$ 78,2 bilhões. O custo médio das emissões em oferta pública da dívida pública interna também apresentou aumento, passando de 8,90% a.a. em janeiro para 9,50% a.a. em fevereiro.

O Tesouro justificou a elevação por conta do cenário macroeconômico de aversão a riscos no mercado global, causado por pressões inflacionárias e a guerra na Ucrânia.

“Pressão inflacionária e aumento das tensões geopolíticas provocadas pela guerra na Ucrânia seguiram elevando a aversão ao risco nos mercados globais e provocando volatilidade nos principais índices acionários. No Brasil, esse cenário se refletiu na curva de juros local, que operou pressionada durante a maior parte do mês”, observou em relatório.

Os dados que constam no Relatório Mensal da Dívida seriam divulgados inicialmente na terça-feira, mas houve um atraso por causa da mobilização de servidores do Tesouro. Os servidores pedem recomposição salarial e tratamento isonômico em relação a outras categorias, Para isso, estão fazendo uma movimentação de operação padrão e entrega de cargos de comissão das carreiras de Finanças e Controle.