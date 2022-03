Redação 1Bilhão Petrobras: enviados nomes ao MME de candidatos para a estatal

Além de Adriano Pires, indicado para substituir Joaquim Silva e Luna na presidência da Petrobras, o Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou na segunda-feira (28) a lista dos indicados para compor o Conselho de Administração da Estatal.

Os acionistas da Petrobras se reúnem no próximo dia 13 de abril para confirmar os novos nomes ao Conselho, incluindo o seu novo presidente, Rodolfo Landim (presidente do Flamengo). Até essa data, Silva e Luna continuará no comando da estatal.

A União tem a maioria das ações com direito a voto na Petrobras, por isso não há dúvidas de que os nomes serão aprovados.

Silva e Luna tem, oficialmente, um mandato de dois anos, que só venceria no ano que vem. Mas isso não impede a troca, segundo fontes do governo, porque o Conselho precisará ser renovado já que seu atual presidente, Eduardo Bacellar Leal Ferreira, pediu para deixar o cargo.

Com isso, abre-se a vaga de todos os conselheiros ao mesmo tempo, conforme prevê o estatuto da Petrobras, deixando o caminho livre para o governo trocar a presidência.



Veja quem são os indicados: