Auditores fiscais protestam por reajuste salarial em São Paulo

O Sinafresp (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo) convocou um ato em frente à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) para a tarde desta terça-feira (29). A categoria protesta por não ter sido contemplada pelo reajuste salarial anunciado na semana passada pelo governo de João Doria (PSDB).

O sindicato diz que uma das reinvidicações é a atualização do salário do governador do estado, congelado desde 2019 e ao qual estão atrelados os reajustes de parcela dos servidores do Executivo, como é o caso dos auditores fiscais.

Além da concentração, os manifestantes devem enviar manifestos aos deputados estaduais em que solicitarão o subsídio do governador para 2022, bem como a sua aprovação, com o reajuste de 20% concedido aos demais servidores.



No último dia 22, os parlamentares aprovaram a proposta do governo de aumentar em 20% o salário de servidores da saúde e da segurança pública — integrantes das Polícias Civil e Militar, profissionais da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, e da carreira de Agente de Segurança Penitenciária.

Também foi aprovado um reajuste de 10% aos servidores pertencentes às classes do quadro de apoio escolar, administração penitenciária e pesquisadores científicos do Estado, além de servidores das secretarias, da Procuradoria Geral e de autarquias estaduais.