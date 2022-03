Reprodução: ACidade ON Banco Central libera repescagem para nascidos após 1983

Correntistas nascidos após 1983 têm até sábado (26) para autorizar os saques dos valores esquecidos em bancos. Os pedidos devem ser feitos no site do Valores a Receber do Banco Central até às 23h59.

A data marca o fim da repescagem para beneficiários que perderam o prazo do calendário formal de saques, que se encerrou nesta sexta-feira (25). Segundo o BC, cerca de R$ 8 bilhões estão esquecidos em contas antigas de instituições financeiras.

Em maio, o Banco Central deverá liberar o segundo lote do SVR, que envolve indenizações e cobranças indevidas de bancos e financeiras.

Como consultar os valores a receber

Acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e no período de saque informado na primeira consulta. Quem esqueceu a data pode repetir o processo, sem esperar o dia 7 de março.

Fazer login com a conta Gov.br (nível prata ou ouro). Se o cidadão ainda não tiver conta nesse nível, deve fazer logo o cadastro ou aumentar o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. O BC aconselha ao correntista não deixar para criar a conta e ajustar o nível no dia de agendar o resgate. Confira aqui como aumentar o nível do login Gov.br.

Ler e aceitar o termo de responsabilidade

Verificar o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem (tipo) do valor a receber. O sistema poderá fornecer informações adicionais, se for o caso. A primeira etapa da consulta só informava a existência de valores a receber, sem dar detalhes.

Clicar na opção indicada pelo sistema:

Solicitar por aqui: para devolução do valor via Pix em até 12 dias úteis. O usuário deverá escolher uma das chaves Pix, informar os dados pessoais e guardar o número de protocolo, caso precise entrar em contato com a instituição. Solicitar via instituição: a instituição financeira não oferece a devolução por Pix. O usuário deverá entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de retirada: Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou Documento de Crédito (DOC).

Quer ficar bem informado sobre tudo que acontece na economia do Brasil e do Mundo? Acompanhe o canal do Brasil Econômico no Telegram

Importante: Na tela de informações dos valores a receber, o cidadão deve clicar no nome da instituição para consultar os canais de atendimento.

Leia Também

Portal Gov.br

Para agendar o saque, o usuário deverá ter conta nível prata ou ouro no Portal Gov.br. Identificação segura para acessar serviços públicos digitais, a conta Gov.br está disponível a todos os cidadãos brasileiros.

O login tem três níveis de segurança: bronze, para serviços menos sensíveis; prata, que permite o acesso a muitos serviços digitais; e ouro, que permite o acesso a todos os serviços digitais.

Segundo o BC, cerca de 114 milhões de pessoas e 2,7 milhões de empresas acessaram o sistema de consultas de Valores a Receber criado para o resgate do dinheiro. Desse total, 25,9 milhões de pessoas físicas e 253 mil empresas descobriram que têm recursos a receber.

Quem fez a consulta no Sistema de Valores a Receber (SVR) e descobriu que tem algo para resgatar que é preciso seguir a data e o horário indicados pelo sistema. A estimativa é que cerca de R$ 8 bilhões tenham sido ‘esquecidos’ nos bancos e em instituições financeiras.